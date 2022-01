Pag-arangkada ng 'Enhanced Vaccination Checkpoint' sa Taguig City kung saan iniinspeksyunan sa checkpoint ang mga vaccination card ng mga papasok sa siyudad. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Hindi pa mairerekomenda ng Department of Health (DOH) na ibaba sa Alert Level 2 ang quarantine restrictions sa National Capital Region (NCR) sa kabila ng pagbaba ng mga naire-report na mga bagong kaso ng COVID-19.

Sa public briefing sa government television nitong Sabado, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na masyado pang maaga para magluwag sa NCR.

Kailangan din umanong bantayan pa ang sitwasyon dahil may mga hindi naman nagpapa-test o gumagamit ng antigen test kits na hindi naisasama sa opisyal na datos ang resulta.

"It’s too early to declare and to say to people that we will shift or de-escalate to Alert Level 2. Araw-araw po binabantayan natin [ang mga datos] pero sa ngayon, hindi pa ho natin masasabi if we can already de-escalate by February dito po sa NCR," ani Vergeire.

Ayon sa OCTA Research Group, maituturing pa ring “very high risk” ang NCR sa COVID-19 dahil sa mataas na average daily attack rate (ADAR) o bilang ng nagkakasakit sa kada 100,000 populasyon, na nasa 83.93.

Gayunman, negative-30 percent ang 1-week growth rate sa NCR o bumaba ang mga bagong kaso nang 30 porsyento sa nakalipas na 7 araw.

Ayon sa OCTA, bagamat malinaw na bumaba ang mga kaso sa NCR, maaga pa para makampante.

"We’re confident about the trend pero, again, trend lang ito. Pababa ‘yung cases doesn’t mean na we’re out of the woods or na mababa na ‘yung cases. Magkaibang word ‘yun na ‘pababa’ at ‘mababa na’," ani OCTA fellow Guido David.

SURGE SA MGA PROBINSYA

Nakikita naman ng OCTA ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa labas ng NCR.

Halimbawa, ang Cebu City, muling nakapagtala ng record-high na mga kaso nitong Biyernes na 783.

Maituturing ding very high risk ang Benguet na may 92.71 na ADAR at 159 percent na growth rate sa nakalipas na linggo.

Ayon sa Department of Health, pinakamatataas pa rin ang mga kaso sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Cordillera Administrative Region (CAR), Cagayan Valley, at Eastern Visayas.

High risk naman ang paggamit ng mga kama sa Easter Visayas (72 percent), Bicol (71 percent), at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (72 percent).

"Halos lahat na po ng regions natin ngayon ay may pagtaas ng mga kaso. [In terms of] healthcare utilization, makikita ho naman natin na moderate risk most of our regions. Ibig sabihin, pumapalo na po ’yung mga numero nila from 50 [percent] to less than 70 percent," ani Vergeire.

Ikinakabahala naman ni David ang pagtaas ng kaso sa labas ng Metro Manila at mga karatig-rehiyon nito lalo't mababa pa umano ang vaccination rates sa mga lugar na may matataas na kaso.

"Concerned talaga natin ’yung areas outside the NCR Plus na tumataas at mas mababa ’yung testing capacity sa mga provinces, mas konti rin ’yung mga hospitals doon, ’yung mga hospital bed, and merong mga areas na mababa ’yung vaccination coverage," ani David.

Ayon sa One Hospital Command Center, pumapalo sa 1,000 ang mga tumatawag para magpatulong sa paga-admit ng ospital ngayong Enero, na doble kumpara noong Disyembre.

Aminado ang command center na may katagalan ngayon bago ma-admit ang pasyente sa pagamutan.

"Sa ngayon ang pinaka nakikita naming average is around 7 to 10 hours po para mapa-admit po natin sila sa isang hospital," ani Dr. Bernadette Velasco, operations manager ng One Hospital Command Center.

Dagdag niya: "Kung medyo stable naman po ’yung mga kaso, pinipila po natin sila sa hospital. It will take around 15 to 24 hours po."

Dahil sa pagdami ng mga kaso sa mga probinsya, hiniling ng League of Provinces of the Philippines sa national government na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na makapagsagawa pa ng mass testing sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng test kits.

"Nire-request na po namin sa national government na maganda po siguro sila na po ang bumili ng test kit diretso po doon sa supplier sa abroad, at government-to-government na ho at i-provide na lang ho diyan sa mga LGUs," ani League of the Provinces of the Philippines president Presbitero Velasco Jr. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News