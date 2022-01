Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Todo-linis ng bahay si Divine matapos silang mag-quarantine nang may nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang pamilya.

"Since may naramdaman kaming mild symptoms na ubo at sipon nagkanya-kanyang room na kami and then yung isang anak ko na wala siyang symptoms siya yung na-aassign sa sala siya yung na-assign na nagbibigay ng foods sa amin," ani Divine.

May kasama pa naman silang sanggol at dahil iisa lang ang kanilang banyo, todo-linis din sila nito matapos may gumamit.

"We make it a point na clean as you go parang nagkakaroon din kami ng intervals kapag gagamit tapos the whole time naka-face mask kami. Every time na pupunta kami sa lalabas o hahawak papunta sa comfort room meron kaming disinfectant and the alcohol bukod sa washing our hands tapos disinfect the doorknobs, yung bowl lahat dinidisinfect muna namin," ani Divine.

Ayon sa mga eksperto, may mura at epektibong paraan para sa tamang pag-disinfect sa bahay para maiwasan ang hawahan ng COVID-19.

Ayon sa Philippine Hospital Infection Control Society, maaaring gumamit ng 3 hanggang 4 kutsaritang bleach sa isang galong tubig.

"Lahat ng frequently touched na surfaces yung mga door knobs, yung mga switch ng ilaw pero damp wet lang kasi baka makuryente ka pwede rin ito sa lamesa sa chairs. Para mapatay mo na siya whether it is COVID panglahatan na yun hindi na siya makakawala sa ganung klaseng panlilinis," ani PICS Vice President Victoria Ching.

Hindi rin inirerekomenda ang paggamit ng UV light sa bahay, ayon kay Ching.

"Walang recommendation na gumamit ng UV light sa bahay, may mga particular na area pero hindi sa bahay kasi uncontrolled at tsaka yung tamang paggamit kailangan kasi may training hindi pwedeng yung basta na lang gagamitin kasi masama yung epekto ng UV light sa tao," ani Ching.

Importante rin aniya ang tamang pagsusuot pa rin ng face mask habang naglilinis ng bahay.

Importante rin ang tamang paghuhugas ng kamay at kung kailan maaaring gumamit ng alcohol, at ang pagpapatibay ng resistensiya.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News