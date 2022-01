Nagpahayag na ng suporta ang 19 alkalde at 2 kongresista ng Camarines Sur sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo.

TIGAON, Camarines Sur -- Nagpahayag na ng suporta ang 19 alkalde at 2 kongresista ng Camarines Sur sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo.

Nitong Sabado lang muling nagkaharap sina Robredo at ang mga politiking kasapi ng Anduyog local party ng Camarines Sur, mag-aapat na buwan matapos magdesisyong tumakbong pangulo sa Halalan 2022.

Pag-amin niya, napahiya siya sa isa sa mga tanong sa sinabakang presidential interview.

"Ang lagay raw ng ating probinsiya hindi maganda. Ang tanong sa akin, ano ang ginagawa mo? Napahiya ako. Mahirap kasing ipaliwanag na hindi pa naman ako nabibigyan ng pagkakataon sa isang executive position sa ating lalawigan. Pero sinabi ko doon na sa tingin ko ang puno’t dulo kung bakit ganito ang kalagayan natin ay dahil sa klase ng governance sa Camarines Sur," ang sabi ni Robredo sa dayalektong Bicolano.

Nagpasalamat naman siya dahil naintindihan umano ng Anduyog ang pag-atras niya sa pinaghandaan nilang pagtakbo niyang gobernador.

"Hiyang-hiya ako dahil ‘yong mga pinag-usapan natin ibang-iba sa nangyayari na ngayon. Pero malaki ang pasasalamat ko sa pang-unawa, labia ng aking pagpapasalamat dahil kahit ganyan ang nangyari, andyan pa rin kayo, andyan pa rin kayo nagpapakita ng suporta," aniya.

Ayon sa Anduyog, "best choice" nila si Robredo sa pagkapangulo dahil bukod sa Bicolano, ideya ni Robredo ang pagbuo ng local party.

Labing siyam sa 36 incumbent mayors at dalawang kongresista ang kakampi ni Robredo sa Camarines Sur.

"Sinasabi ko po sa inyo President Leni, may 19 na incumbent mayors na hindi po kayo iiiwan. You have the Andayas, you have the Alfelors, you have Gabby Bordado and you have the Fuentebellas behind your back," ani 4th District Camarines Sur Rep. Arnie Fuentebella.

Mainit na tinanggap ng Anduyog ang pangalawang pangulo.

Samantala, nabawasan pa ang 11 Camarines Sur mayors na una nang naiulat na sinusuportahan umano ang katunggaling si Ferdinand Marcos Jr.

Bukod pa ito kay Pamplona Mayor Boy Franco at Milaor Mayor Anthony Reyes na nagpost pa ng "My Day" kasama si Robredo.

Itinanggi na rin ni Sipocot Mayor Tomas Bocago na Marcos supporter siya, habang si Mayor Ed Severo ng bayan ng Calabanga wala pa umanong ini-endorsong kandidato sa pagkapangulo.

"Sa ngayon, kabilang po ako sa isang political party na ang aming boss dito ay si Cong. Lray at si Gov. Migz Villafuerte na siyang aking susundin kung ano man ang desisyon nila," ani Severo.

"At least ngayon alam na natin ang political landscape sa ating lalawigan, kilala na natin kung sino ang salawahan, kilala na natin kung sino ang plastic, sino ang malabnaw ang suporta po sa inyo, VP Leni," ayon naman kay dating 1st District Camarines Sur Rep. Rolando Andaya.

Sa kabila nito, naniniwala si Robredo na nagamit sa propaganda ang mga alkalde at umaasang kapwa Bicolana pa rin ang susuportahan nila sa huli. - Jonathan Vega Magistrado

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC