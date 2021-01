TINGNAN: Ilang mga tulay at kalsada 'di madaan sa Isabela at Cagayan

Nagmistulang dagat ang Pinacanauan Nat Tuguegarao Avenue sa corner Bonifacio dahil sa taas ng tubig baha. Larawan mula sa Task Force Lingkod Cagayan

Hindi madaanan Biyernes ng umaga ang ilang tulay at kalsada sa mga lalawigan ng Isabela at Cagayan matapos na umapaw ang mga ilog.

Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela, nalubog sa tubig ang Annafunan at Gucab Overflow Bridge sa bayan ng Echague, Baculud Oveflow Bridge sa Ilagan City, Cansan-Bugatari Bridge sa Santo Tomas, at ang tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Cabagan at Santa Maria.

Umabot naman sa mahigit 40 meters ang lebel ng tubig sa ilog sa bahagi ng Alicaocao-Turayong Bridge sa Cauayan City kung kaya nalubog ang tulay.

Naghihintay ng masasakyang bangka ang ilang residente para makatawid sa kabilang bahagi ng Capatan Bridge. Task Force Lingkod Cagayan

Nagbabangka na muli ang mga residente para lang makatawid papuntang sentro.

Nananatili rin na impassable ang Turod-Banquero Bridge sa bayan ng Reina Mercedes na nasira dahil sa nakaraang pagbaha.

Nagbigay-abiso na rin ang city government ng Tuguegarao sa Cagayan tungkol sa mga hindi madaanan na tulay at kalsada dahil sa pagbaha.

Kabilang dito ang Capatan Overflow Bridge, Pinacanauan Nat Tuguegarao corner Bonifacio Extension at Pinacanauan Nat Tuguegarao corner Aguinaldo Street.

Sa ngayon ay nasa 6.6 meters ang Cagayan River batay sa metering station nito sa bahagi ng Buntun Bridge.