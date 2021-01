TINGNAN: Cold storage facility sa Legazpi handa na para sa bakuna kontra COVID-19

Ang planta ng Glacier Liberty Refrigeration Service Facility ang gagamitin ng lokal na pamahalaan ng Legazpi para gawing imbakan ng bibilhing bakuna kontra COVID-19. Karren Canon, ABS-CBN News

May nakahanda nang cold storage facility ang lokal na pamahalaan ng Legazpi para sa mga bakunang bibilin nito laban sa COVID-19.

Glacier Liberty Refrigeration Services Corporation ang pangalan ng pasilidad na may 5 taon na rin ang operasyon sa siyudad.

Ang planta ay may 4 na cold rooms at isa sa mga ito ang inilaan para sa COVID-19 vaccines.



Sa cold room, may 500 na paleta kung saan ang bawat paleta puwedeng paglagyan ng 40 hanggang 50 boxes ng bakuna.

Nasa -25 degrees Celsius ang maximum na temperatura sa cold room kaya may bakunang hindi angkop na maimbak sa cold room gaya ng Pfizer, na kailangang nakaimbak sa temperaturang -70 degrees Celsius.



Ayon sa operations manager na si Marlon Goyena, ang lokal na pamahalaan pa lamang ng Legazpi ang nakipag-ugnayan sa kanila ukol rito.

Pero bukas aniya ang kanilang pasilidad para sa iba pang LGU na nais gawing imbakan ng bakuna ang kanilang pasilidad.

Nasa 2.5 million doses ng bakuna ang kayang iimbak sa cold room.

Puwede rin nila buksan ang isa pang cold room sakaling kailanganin pa.



Ayon kay Legazpi City Mayor Noel Rosal, mas maigi nang nakahanda para may mapag-imbakan na ng bakuna sakaling may dumating na.

Pero patuloy pang pinag-aaralan ng LGU ang bakunang bibilhin para sa siyudad kahit nakapag-pareserba na ng 136,000 vaccines sa UK vaccine developer.

Dalawa lang ang cold storage facility sa Bicol at ito ang mas malaki kumpara sa nasa Pili, Camarines Sur.