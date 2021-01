Sinovac paparating na pero kulang pa ang papeles: FDA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sa Pebrero 20 na ang inaasahang pagdating ng in-order na Sinovac vaccine ng Pilipinas mula sa China, kahit wala pa itong emergency use authorization (EUA) mula sa Food and Drug Administration (FDA).

Ang Sinovac ang kauna-unahang bakuna na darating sa bansa kasabay ang suplay mula sa COVAX facility.

Pero ang planong maibakuna agad ang Sinovac, mukhang malabo pa dahil kulang ang papeles sa FDA.

"Ang problema natin sa Sinovac at 'yung ibang mga aplikante natin, wala pa po silang stringent regulatory authority katulad ng Amerika, US-FDA or UK, na nasala na sila usually at may question and answer na pong binibigay sa amin. So ito po, parang first pa lang, parang tayo pa lang ang nakakakita," sabi ni FDA director general Eric Domingo.

Ipinasa na ni Domingo ang preliminary report sa clinical trials ng Sinovac sa Brazil, Indonesia at Turkey sa vaccine experts na inaasahan namang maglalabas ng rekomendasyon sa FDA sa loob ng isang linggo.

Ang inisyal na target ng gobyerno ay simulan ang pagbabakuna sa ikatlong linggo ng Pebrero, kung dadating sa tamang oras ang na-order na bakuna.

Kung masusunod ito, matatapos ang pagbabakuna sa first quarter ng 2022.

Paalala naman ni Sen. Ralph Recto sa gobyerno, pumili ng pinakaligtas na bakuna na may kredibilidad para iturok sa health workers.

–Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News