Panukalang dagdag na benepisyo para sa mga solo parent, lusot sa huling pagbasa ng Kamara

MAYNILA - Lusot na sa huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 8097 na nagpapanukala ng dagdag benepisyo para sa mga solo parent.

Kung maisabatas ito, magkakaroon ng 10 percent discount at 12 percent value-added tax (VAT) exemption sa mga gatas at diaper ng mga batang tatlong taong gulang pababa, na anak ng kwalipikadong solo parent. May diskwento rin sa damit, gamot, bakuna, medical at dental services ng mga batang anim na taong gulang pababa.

Pati mga gamit sa eskwela tulad ng libro at notebook ng mga anak ng kwalipikadong solo parent ay pwedeng diskwentuhan, hanggang sumapit ang anak ng bente uno anyos. Iyan ay kung kumikita ang solo parent ng P250,000 kada taon o kulang P21,000 kada buwan.

Iminamandato rin sa panukalang batas ang pitong araw na bayad na leave ng mga solo parent na nagserbisyo sa employer ng hindi bababa sa anim na buwan.

Sa ilalim pa ng House Bill 8097, dapat pagkalooban ng DepEd, CHED, at TESDA ng scholarship progam ang mga kwalipikadong solo parent, at full school scholarship ang isang anak nito.

Isinusulong ng panukala ang pagbibigay ng prayoridad sa mga solo parent at kanilang mga anak sa mga livelihood, training at poverty alleviation programs. Panukala ring bigyan ng diskwento sa buwis ang mga pribadong kumpanya na mag-eempleyo ng hindi bababa sa sampung kwalipikadong solo parents.

“Ang reality kasi on the ground, dahil ‘yung medyo archaic na ang atting Solo Parents Welfare law ay hardly felt naman ng solo parents ang benefits under that law,” ani Rep. Lawrence Fortun, may akda ng House Bill 8097.

“Kailangan talagang i-reform na ‘yung ating current Solo Parents Welfare Act. Twenty years later, hindi na talaga siya responsive sa pangangailangan ng ating solo parents,” dagdag niya.

Ayon sa mga solo parent, kung maisasabatas ang panukala, malaking tulong sa kanilang gastusin ang mga diskwento sa gamit ng kanilang mga anak.

“‘Pag nagkasakit kasi talaga, lahat ng ipon mo mawawala... As a solo parent po talaga, mahirap. ‘Yung kinikita ko sa regular na job ko po mababa lang po, kaya may extra job pa ako na nagsa-sideline, extra sellers, kung anu-ano pong bagay na pandagdag sa gastos namin,” ani Cris Bendabal, solo parent na may 6-anyos na anak.

“Mahirap po, kasi hindi makatulong. Lalu na ‘yung mga bata. Hindi ko matulungan. Kailangan nila, may gusto sila, hindi ko mabili-bili. Mahirap po walang trabaho,” dagdag ni Janine Vidal na may 3 batang anak, at nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Nakikitira siya ngayon sa mga magulang na tumutulong sa kanilang mag-iina.

Wala nang plano ang Employers Confederation of the Philippines na harangin ang panukalang 7 days na bayad na leave, pero may paalala ito sa mga mambabatas.

“Alam naman natin 90 percent ng kumpanya micro. Kalahati sarado na. ‘Yung kalahati, hindi alam kung itutuloy silang magbubukas o hindi. ‘Yun ang mga may problema diyan… Dapat hinay-hinay lang tayo sa pagpapasa ng ganyang law. Alam naman natin na ang mga kumpanya ngayon ay hirap na hirap din… The name of the game is preservation of jobs and if possible, creation of jobs. Let’s not concentrate yung mga additional cost for companies who are already suffering and a lot of them are downsizing,” ani ECOP President Sergio Ortiz-Luis Jr.

“I don’t think it should be encouraged. I don’t think it should be rewarded. And if it is, kung ‘yun ang gawing policy ng gobyerno, why is the private sector shouldering the burden? Why don’t the government shoulder the burden? That is true in terms of ‘yung leave na babayaran ng gobyerno. And ‘yung discount na bibigay ng tindahan," dagdag niya.

Paglilinaw ni Fortun, hindi naman ginagantimpalaan, kundi kinikilala lang ng panukalang batas ang mga pinagdaraanan ng solo parents.

“I think hindi naman natin ini-encourage ito. What we’re doing is recognizing the plight of solo parents and gumagawa ng intervention ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng batas na ganito para matulungan sila,” aniya.

Para naman sa isang grupo ng supermarkets, nakikisimpatiya man sila sa mga solo parent, pero mahirap umanong ipatupad ang panukalang diskwento.

“How can we tell if someone is a single parent na earning so much only? Wala naman siyang papeles to prove ng ganiyang bagay, diba? We feel na madaling maabuso ang ganoong pribilehiyo, that’s why we’re against it,” ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua.

“Pwedeng single parent siya today, bukas makatagpo siya ng man of his or her dreams at hindi na siya single parent.

“There are maybe some supermarkets who will take off these items from their shelves. That’s a radical decision na pwedeng gawin ng supermarkets. Wala namang 10 percent minsan ang patong ng mga items eh,” aniya.

Sa ilalim ng panukalang batas, kailangan magsumite ng requirements na patunay ng pagiging solo parent sa Solo Parents Office o Division sa kani-kanilang munisipyo, para magkaroon ng solo parent identification card at booklet na may isang taong validity. Ito ang ipe-presenta sa pag-avail ng mga diskwento.

Ang sinumang mamemeke ng dokumento para makakuha ng benepisyo ay panukalang pagmultahin ng P50,000 hanggang P100,000 at ikulong ng hindi bababa sa anim na buwan. Pagmumultahin naman ng P10,000 hanggang P50,000 o makukulong ng anim na buwan hanggang isang taon ang mga tatangging magpatupad ng mga nakasaad sa panukala sa oras na maisabatas na ito.

“Effectively paluwal lang naman ito ng establishments eh. Because may provision tayo sa batas na pwede naman nilang i-claim as tax discounts ito based sa sales nila,” paglilinaw ni Fortun.

Sa Senado, lusot na sa komite at pinagdedebatehan na sa plenaryo ang counterpart bill na layong bigyan ng dagdag benepisyo sa solo parents.

