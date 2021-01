Overpass sa Davao City, isinara muna dahil sa mga nakitang bitak

Ininspeksyon ng disaster risk reduction and management office ang mga overpass sa Davao City matapos ang malakas na pagyanig noong Huwebes, Enero 21, 2021. Kuha ni Romel Sajulga

Pansamantalang isinara ang isang overpass sa Matina Crossing, Davao City dahil sa nakitang mga bitak na sanhi ng magnitude 7.1 na lindol sa dagat sa Mindanao Huwebes ng gabi.

Napag-alaman ding mayroon nang mga bitak ito na galing sa mga nangyaring lindol noong 2019 at nadagdagan lang sa panibagong lindol.

Mayroon ding nakitang mga maliliit na bitak sa ilang gusali ng Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina.

Ayon kay Davao City disaster risk reduction and management office chief Alfredo Baloran, magsasagawa ng inspeksyon ang risk assessment team at mga structural engineer sa mga gusali sa Davao City upang malaman kung may karagdagan pang pinsala dahil sa nangyaring lindol.--Ulat ni Hernel Tocmo

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC