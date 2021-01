Juvenile na agila pinakawalan sa kagubatan ng Marabut, Samar

Pinakawalan na sa kagubatan sa Marabut, Samar ang juvenile Philippine Eagle na nasagip noong Disyembre sa isang barangay. Larawan mula sa DENR Eastern Visayas

Isang juvenile na Philippine eagle-owl o agila ang pinakawalan sa kaniyang natural habitat sa kagubatan ng Sitio Sabang, Barangay Caluwayan, Marabut, Samar.

Pinakawalan ito ng mga kinatawan ng Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) ng Sta. Rita noong Lunes.

Napag-alaman pa mula sa DENR Eastern Visayas na na-rescue ang nasabing agila noong Disyembre 2020 ng isang grupo sa Barangay Osmeña ng Marabut at dahil sa quarantine protocols, ngayong Enero lang ito ipinagbigay-alam sa awtoridad.

Ang Philippine Eagle-owl ay kinokonsiderang endangered species o nanganganib na maubos, ayon sa International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Category and Criteria 2016 at sa Updated National List of Threatened Philippine Fauna and their Categories.

Ang agila ay nakakatulong sa pagbalanse ng kapaligiran dahil nakakatulong ito para mabawasan ang mga insekto at mga peste lalo na sa mga agricultural areas.

Matatagpuan ang agila sa mga kagubatan ng Luzon, Catanduanes, Samar, Leyte, Bohol, Mindanao at Sibuyan.