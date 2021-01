Ilang bus driver, konduktor makakakuha ng COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Lantad sa banta ng coronavirus disease (COVID-19) ang konduktor na si Manuel Manaoat ng Victory Liner dahil araw-araw siyang humaharap sa iba’t ibang klase ng pasahero.

Kaya naman sang-ayon siya sa desisyon ng kompanya niyang magpareserba ng COVID-19 vaccines para sa mga manggagawa.

"Importante po sa amin na magpa-vaccine dahil kami po ang naglilingkod sa ating bayan at tao," ani Manaoat.

Ang driver niyang si Jolito Castro, handa na ring magpaturok bilang proteksiyon niya at sa makakasalamuhang pasahero.

Ginastusan ng Victory Liner ang bakuna para sa halos 3,000 empleyado kabilang na ang mga driver at conductor.

"With this, magkakaroon ng confidence ang mga empleyado maski na ang pamilya nila na safe si Tatay na magtrabaho bilang frontliner sa transport industry," ani Victory Liner Vice President Marivic Del Pilar.

Tingin ng kompanya na mas makakabuti ang alagaan ang mga manggagawa para hindi rin matakot sumakay sa bus ang mga pasahero.

"Paano magkakakumpiyansa ang mananakay natin kung takot sila na sumakay ng bus? So at least kung makontrol natin ang isang aspeto na safe naman terminal o sa bus, babalik din ang mananakay," ani Del Pilar.

May ilan ding provincial bus companies na nagpareserba na ng bakuna.

Pero aminado ang ilang driver na may agam-agam sila.

Si Pasang Masda President Obet Martin, sasagutin ang bakuna ng mga nasa 100 modern jeepney drivers na hawak ng kanilang korporasyon.



"Sa corporation naming jeeps sasagutin ko, ‘yung aking… mahigit 100 driver, sasagutin namin 'yon. 'Yung sa mga driver namin ng modern jeep. Pero sa mga Pasang Masda members eh palagay ko kailangan eh pasagutin na ng mga operator ang kanilang mga bakuna," ani Martin.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News