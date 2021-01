Hinihinalang gun-for-hire, nakuhanan ng mga baril sa checkpoint sa Antipolo

MAYNILA - Arestado ang isang nagpakilalang dating sundalo sa isang checkpoint sa Marcos Highway, Bgy. Dela Paz sa Antipolo City Huwebes ng madaling-araw matapos masabat sa kanya ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala, patalim, at pekeng plaka.

Mga matataas na kalibreng baril at mga patalim, nakumpiska sa motorista sa checkpoint sa Marcos Highway, Antipolo City. Tinuturo siya ng pulis na miyembro ng gun-for-hire group.



(📸:Antipolo City Police) pic.twitter.com/0sVwjZL4ql — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) January 21, 2021

Pasado ala-1 ng madaling araw, pinatigil ng mga pulis ang puting kotse na minamaneho ng 37-anyos na si Achilles Francisco Gerona.

Ayon kay Police Lt. Col. Jose Joey Arandia, hepe ng Antipolo City police, nakita nila sa sasakyan ang isang caliber .45 na baril.

Sa inspeksyon, nadiskubre ng mga pulis sa trunk ng sasakyan ang mga bag na naglalaman ng sniper rifle, M16 rifle, at halos 20 magasin ng rifle na may mahigit 500 bala.

May nakita ring 2 bolo at isang ice pick.

May ipinakitang lisensya at permit si Gerona para magbitbit ng caliber .45 pero depensa niya, hindi kanya ang mga nakuhang rifle.

Kasamang inaresto ang mga pasahero ng sasakyan—isang 37-anyos na babae na nagpakilalang kinakasama ni Gerona at ang 20-anyos na anak niya.

Nakuha rin ang mga pekeng plaka na hinihinala ng pulisya ay ginagamit sa krimen



(📸:Antipolo City Police) pic.twitter.com/iSnbkag1gZ — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) January 21, 2021

Sabi ni Arandia, may nakuha silang impormasyon na may papasok sa Antipolo na hitman kaya sila nagpatayo ng checkpoint sa lugar.

Ilang buwan na rin umanong lumalabas-pasok ang nasabing grupo ng mga gun-for-hire at nagbebenta ng droga.

Dagdag ng pulis, posibleng gagamitin o ginagamit sa krimen ang sasakyan dahil sa mga narekober na license plate. Hindi lehitimo ang plakang nakakabit sa kotse.

Kinukumpirma ng pulis ang kwento ni Gerona na dati siyang sundalo pati kung kasama siya sa grupo.

Nahaharap ang tatlo sa mga kasong illegal possession of firearms and ammunition at illegal use of number plates.

Isasailalim din sa ballistics test ang mga baril para malaman kung nagamit ito sa ibang krimen.

Paalala naman ng pulis sa mga lehitimong gun owner, dapat nananatiling concealed o nakatago ang baril kapag bumibiyahe.