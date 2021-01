Doktor may paalala matapos luwagan ang age restrictions sa MGCQ areas

Inaayos ng ina ang face shield ng kaniyang anak matapos magpa-swab test sa mega swabbing center sa loob ng Mall of Asia Arena sa Pasay City noong Agosto 27, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagpaalala ang isang pediatric infectious disease specialist sa mga magulang ng mga nasa lugar na naka-modified general community quarantine (MGCQ) na isaalang-alang kung mahalaga ang gagawing lakad.

Ito ay matapos payagan ng pandemic task force ang mga batang 10 hanggang 14 na lumabas ng bahay sa mga lugar na nasa MGCQ. Noon, pinapayagan lang na lumabas ang mga may edad na 15 hanggang 65 anyos.

Ipinapayo ni Dr. Anna Ong-Lim, miyembro ng Department of Health Technical Working Group, na kung maaari ay suriin kung kailangang lumabas kasama ang batang 10 anyos pataas - bagama't naiintindihan niya na kailangan ang pananaw na kailangan ang pagluwag ng age restrictions para bumangon ang ekonomiya.

"I think kailangan isaalang-alang ng magulang na kung ano ang gagawin nila ay absolutely necessary or not? Kasi andiyan pa rin naman ang posibilidad na puwedeng magkahawahan. So these are things that any parents will think about," ani Ong-Lim, na presidente rin ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, sa panayam sa Teleradyo.

Kaakibat nito, ipinapayo ni Ong-Lim na mag-ingat ang mga lalabas at sundin ang mga health protocol lalo na't andoon pa rin ang banta ng COVID-19.

"Wala pang mapapakinabangang karagdagang proteksyon itong younger age group kung sila man ay lalabas so therefore kung lalabas sila, kailangan ng ibayong pag-iingat pati na rin ang pag-estima ng magulang tungkol sa pupuntahan nila to make sure it is safe as possible," dagdag niya.

Hanggang dulo ng Enero nakasailalim sa GCQ - ika-2 sa pinakamaluwag na quarantine restrictions - ang aabot sa 10 lugar sa Pilipinas, kabilang na ang Metro Manila. Ang ibang parte ng bansa ay naka-modified GCQ, o ang pinamaluwag sa 4 na quarantine restrictions

Hindi kasama rito ang Tuguegarao City, na 10 araw naka-enhanced community quarantine na pinakamahigpit sa quarantine restrictions sa bansa.

Hinimok naman ng Malacañang na payagan na ring lumabas ang mga 10 hanggang 14 anyos sa mga lugar na GCQ.

Bagay ito na noon nang itinulak ng gobyerno para bumangon ang ekonomiyang pinadapa ng coronavirus.

Pero noon nang tumutol ang ilang health expert, ay dati nang tumutol sa pangambang maging "superspreader" sila ng COVID-19 at mahawahan ang mga matatanda na nakatira sa bahay.