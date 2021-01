Bangko sa Laguna pinasok, suspek huli matapos magtago sa kisame

Larawan mula sa Philippine National Police (PNP)- Sta.Cruz, Laguna

MAYNILA (UPDATE)— Isang 35 anyos na lalaki ang hinuli ng awtoridad matapos umano pasukin at pagnakawan ang isang branch ng Bank of the Philippine Islands (BPI) sa Sta. Cruz, Laguna Huwebes ng gabi, ayon sa mga awtoridad.

Ayon kay Police Lt. Col. Chitadel Gaoiran, hepe ng Sta. Cruz Police, nakapasok ang suspek na si Rhomey Rabanzo Coralde bandang 11:30 ng gabi matapos nitong basagin umano ang glass door ng bangko gamit ang bato.

Hinughog umano ng suspek ang mga drawer nang makapasok sa bangko.

Pinasok ng magnanakaw ang branch ng BPI sa Sta. Cruz Laguna kaninang madaling araw (📷: Sta. Cruz PNP) | via @Dennis_Datu pic.twitter.com/1DQuitUeXt — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 22, 2021

Tumunog naman ang alarma ng bangko na konektado sa police station at head office ng BPI.

Ayon sa pulisya, pagresponde daw ng mga pulis sa naturang branch, wala nang tao sa loob. Kaya pinasok na nila ito, at noong una ay hindi matagpuan ang suspek.

Pero nagtaka daw ang mga pulis nang makitang baligtad ang takip ng kisame.

Nang buksan ang kisame, doon nakita ang nagtatagong suspek na sumuko rin.

Tinangka din daw ng suspek na sirain ang vault ng bangko.

Iyak nang iyak ang suspek na ikinatwiran na nagawa lamang niya ang pagnanakaw dahil wala siyang kapera-pera matapos mawalan umano ng trababo dahil sa pandemya.

Nabawi ng awtoridad sa suspek ang higit P1,000 na ninakaw sa isa sa mga drawer ng BPI, cellphone, at isang unit ng computer monitor.

Kakasuhan ng robbery ang suspek na kasalukuyang nakakulong sa Sta. Cruz Police Station.

- Dennis Datu, ABS-CBN News