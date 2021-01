ALAMIN: Mga aasahan kung sasali sa COVID-19 vaccine clinical trials

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ipinakita nitong Biyernes ng Department of Science and Technology (DOST) ang mga lungsod na target pagdausan ng clinical trial sa Pilipinas, maging ang proseso na papasukin ng mga magbo-volunteer sa mga ito.

Tatlong vaccine developer na ang nabigyan ng approval ng Food and Drug Administration (FDA) para magsagawa ng vaccine clinical trial sa Pilipinas: ang Janssen, Clover Biopharmaceuticals, at Sinovac.

Target gawin ang clinical trails sa Sinovac sa Quezon City, Marikina, at Pasay sa Metro Manila, at Alaminos sa Laguna.

Ilang lugar din sa Metro Manila at Calabarzon ang pagdadausan ng Clover ng kanilang clinical trials. Target naman ng Janssen na magkaroon ng clinical trails sa La Paz, Iloilo at Bacolod City, bukod pa sa Metro Manila at Calabarzon.

Sa ngayon, wala pang pinal na araw kung kailan aarangkada ang clinical trials, ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevarra.

"Currently there is no definite date yet when clinical trials will start for Janssen, Clover and Sinovac. But they intend to start the soonest when the process of determining and preparing their trial sites are completed," ani Guevarra.

Kung interesadong lumahok sa clinical trial, may mga dapat tandaan, ayon sa DOST.

Una, kailangang maipaliwanag sa lalahok ang benepisyo, pangamba, at layunin ng clinical trials. Dapat ding maipasa nila ang inclusion criteria at pumirma ng informed consent form.

Dapat din silang sumailalim sa physical exam.

Ihihiwalay sa dalawang grupo ang mga tuturukan. Ang isang grupo, tuturukan ng investigational na COVID-19 vaccine, habang ang isa pang grupo ay tuturukan ng placebo, isang sangkap na halos katulad ng bakuna sa clinical trial — ang pagkakaiba ng placebo ay wala rito ang "active ingredient" ng bakuna.

Ayon kay Guevarra, hindi malalaman ng pasyente kung placebo o ang mismong bakuna ang ituturok sa kaniya.

"A placebo is a harmless substance identical to the investigational vaccine but it does not contain the active ingredient. Hence, adherence to minimum health standards is still required since the subject will not know whether he or she received the placebo or the vaccine," ani Guevarra.

Matapos ang pagbabakuna, magkakaroon ng long-term na follow-up sa mga lumahok. Maaari itong magtagal nang 6 hanggang 18 buwan.

Nagpapatuloy naman ang pagsusuri ng FDA sa iba pang bakuna bago ito mabigyan ng emergency use authorization (EUA.)

"We will still do other forms of review but mostly 'yung ginawa na ng stringent regulatory agency, we will recognize," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ang COVAX facility naman na layong mabigyan ang mga kalahok na bansa ng bakuna para sa 20 porsiyento ng populasyon ay posibleng bumaba ang alokasyon dahil umano sa pondo.

"Because the funds na kailangan to cover all the countries they have committed to, hindi pa nila na-achieve. So sabi nila, if ever, much less of the 20 percent ang maibibigay," ani Vergeire.

Pfizer pa lang ang COVID-19 vaccine na may EUA sa Pilipinas.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News