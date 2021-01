Age restrictions sa MGCQ areas luluwagan; ilang eksperto may agam-agam

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Maaari nang lumabas ang mga kabataang 10 anyos pataas sa mga lugar na nasa modified general community quarantine (MGCQ) simula Pebrero. Alinsunod ito sa utos na inilatag ng pandemic task force ng bansa, sa layuning mapalago pa ang ekonomiya at matulungan ang mga negosyong pinadapa ng coronavirus disease (COVID-19).

Pero ang ilang eksperto, may agam-agam sa utos.

Ang MGCQ ang pinakamababang antas sa mga quarantine restrictions na inilatag ng gobyerno sa layong pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Prof. Ranjit Rye, posibleng mas makasama pa ang pagluluwag sa age restrictions lalo na't nakapasok na sa bansa ang mas nakakahawang COVID-19 variant.

"Why will you change policy in such a drastic way, expose vulnerable groups to a possibly more contagious variant that will only increase new cases and possibly increase mortality?" ani Rye.

Biyernes nang sabihin na pinapayagan na ng pandemic task foce ang paglabas ng mga batang 10 pataas sa kanilang bahay simula Pebrero 1.

Noon, mga edad 15 hanggang 65 anyos lang ang pinapayagang lumabas. Una na ring inihirit ng gobyerno na luwagan na ang quarantine restrictions para bumangon na ang mga negosyong pinadapa ng pandemya.

Nasa mga LGU rin ang pasya kung papayagan ang mga batang 10 pataas sa mga lugar na naka-GCQ gaya ng Metro Manila.

"'Yung mga lokal na pamahalaan naman po sa mga lugar na GCQ, or general community quarantine, e hinihikayat po natin na sana po payagan na rin lumabas ang 10 to 65 pero uulitin ko po, desisyon pa rin 'yan ng mga lokal na pamahalaan," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Tingin naman ni Pasay Mayor Emi Calixto Rubiano na kailangang hingin muna ang opinyon ng mga eksperto bago magpasya.

"Gusto ko talagang ma-open ang economy. Pero, parang sa akin, gusto ko munang kunin ang mga opinyon ng specialists tulad ng ginawa po namin before, ng mga Metro Manila mayors," aniya.

Tingin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro, hindi pa napapanahon ang pagpapalabas ng mga bata.

"Our epidemiological condition would not warrant of the relaxation of the age restriction. What we want to happen really is to allow our workers to work, maging mas liberal tayo. Kaya payagan sana ang ating mga tricycle, jeep, bus. 'Yung tranportation options. Pabor kami na yun ang i-liberalize," ani Teodoro.

Giit ng Department of Health, kailangan lamang ng estriktong implementasyon at pagsunod sa minimum health standards gaya ng social distancing, pagsuot ng face mask at face shield.

"Kahit anong age ang lumalabas as long as compliant tayo, we are protected and we are assured na 'yung infection risk will be very low," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Naniniwala naman ang ilang negosyante na hindi masyadong makakaapekto sa consumption ang pagpayag na makalabas ang mga bata gayong marami pa ring pamilya ang takot na mahawa ang kanilang anak sa COVID-19.

Ayon kay George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na mas makakabuti pa umano sa ekonomiya kung papayagan ang mga mas nakakatanda na lumabas imbes na mga bata dahil sila ang mas may kakayahang gumastos.

"What I would like is the age 65, they should be more lenient, extend it more, even to 70 to 75. The age cap that they put is not practical," ani Barcelon.

Pero ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo gaya ni Bebian Baranga, umaasa na lalakas muli ang kaniyang negosyo dahil sa desisyon ng IATF.

"Kasi 'yung mga bata po, pag nakalabas na, makakabili na sa amin, 'yung mga palamig, mga laruan. Medyo madadagdagan na ang kita. Pagdating kasi sa mga matatanda, bibilihan lang nila ang mga bata ng isang ulam, with sabaw, 'yun na lang," ani Barcelon.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News