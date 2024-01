3 patay sa pag-atake ng mga armadong lalaki sa barangay hall sa Meycauayan

MEYCAUAYAN, Bulacan — Tatlo ang patay at isa ang sugatan matapos pagbabarilin ng dalawang armadong lalaki ang barangay hall ng Barangay Bahay Pare sa Meycauayan, Bulacan nitong Sabado ng gabi.

Ayon sa Meycauayan Police, napatay ng dalawang armado ang barangay tanod na nagbabantay sa harap ng gate.

Habang nagroronda ang mga pulis nakarinig sila ng putukan sa naturang barangay hall kaya agad silang pumunta sa lugar.

Kuwento ni PCapt. Jocel Calvario, chief of operations ng Meycauayan Police Station, pagdating nila sa lugar nakita nila ang dalawang armadong lalaki sa gate ng barangay hall at nagkaroon ng palitan ng putok.

“Palabas ng barangay at pinuputukan pa ‘yung barangay hall. Noong paalis na sila, nagkita na kami so gumanti na kami ng putok,” sabi ni PCapt. Calvario.

Sakay ng isang motorsiklo, nagtangka pang tumakas ang dalawang armado pero napatay sila ng mga pulis.

“Wala kaming magagawa kundi gumanti. Kahit sino naman kapag sasaktan ka, sa ganoong sitwasyon wala kaming magagawa kundi pumutok,” dagdag niya.

Isa sa mga napatay na armado ay hindi pa nakikilala.

Sugatan ang isang bystander na dinala sa ospital, sabi ni PCpl Regie Siobal, imbestigador ng kaso.

'BIGLAAN ANG PUTUKAN'

Ayon sa testigo, bigla na lang umanong may nagputukan at sinabihan silang dumapa. Walang tigil ang pagputok ng mga baril na tinamaan ang mga salamin, pintuan, at furniture ng ilang kuwarto sa barangay hall.

Nasa 3 minuto umano tumagal ang pagpapaputok ng dalawang armado bago dumating ang mga pulis.

Gumapang siya para pumunta sa likurang bahagi ng barangay hall.

“Hindi ko alam na siya yung binaril kasi magkatalikod kami eh. Nasa likod na ako, nakatakbo na ako,” sabi ng testigo.

Ayon sa barangay tanod na si Roselio Arropot, naghuhugas siya ng rice cooker nang biglang makarinig ng putok sa labas ng barangay hall.

Nang silipin ang nangyayari mula sa second floor, nakita ng dalawang armado, pinaputukan siya at ang mga bintana doon.

“Noong nakita ko ‘yung kutsilyo kinuha ko naman kasi siyempre sarili ko ang ano ko eh. Sumandal ako sa pader para kung may papasok sa akin sasaksakin ko. Mahirap yung wala kang armas, sila may baril. Mabuti na lang may sumaklolo na pulis. Hanggang doon lang sila sa may gate,” sabi ni Arropot.

Magkahalong takot at kaba ang naramdaman niya at inisip na umano niyang tumalon na lang mula second floor para makatakas sa putukan.

MOTIBO NG PAMAMARIL

Nagpapatuloy ang imbestigayon ng pulisya ang motibo sa pag-atake ng dalawang armado sa barangay hall.

Ayon kay PCpl Siobal, mayroon na rin silang itinuturing na mastermind sa insidente.

Narekober ng mga pulis ang dalawang caliber 45 mula sa mga armado at 16 na basyo ng bala sa pinangyarihan.

“Mayroon na kaming inisyal na motibo pero sa ngayon ay hindi pa namin puwede sabihin dahil nagko-conduct pa kami ng imbestigasyon,” ani PCpl Siobal.

“Dalawa lang talaga ang suspek na nakita ng ating first responder na bumabaril doon sa pinangyarihan,” dagdag niya.

Bagaman may CCTV sa barangay hall, pero ayon sa kapitan ng Barangay Bahay Pare na si Joel Bernardino walang narecord dahil inaayos umano ang kanilang CCTV.

“Nakakalungkot na nataong walang record ang ano natin kasi kasalukuyang inaayos,” sabi ni Bernardino.

Magkahalong galit, lungkot, at takot ang nararamdaman ng kapitan sa nangyari.

“Nakakatakot kasi sa kabila ng nagseserbisyo ka nang maayos, sadyang ganoon na gagawin. Isang barangay tanod natin na nagseserbisyo nang maayos sa ating barangay ay nasawi,” dagdag niya.

Wala rin daw siyang maisip na mga personalidad na maaaring nasa likod ng pamamaril.

Ipinaubaya na niya ang imbestigasyon sa pulisya at umaasa na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng isa sa kanilang tanod.