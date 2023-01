Kinuhang P50, tinuturong sanhi ng pananaksak sa 13-anyos sa QC

MAYNILA — Nag-ugat sa perang kinuha sa kaklase ang pananaksak sa isang 13-anyos na lalaki ng 15-anyos na kapwa Grade 7 student sa Culiat, Quezon City nitong Biyernes, ayon sa pulisya.

Base sa police report, sinaksak ng suspek ang biktima sa labas ng classroom nito sa Culiat High School bandang alas-5:30 ng madaling-araw habang naghihintay magsimula ang mga klase.

Sabi ni Police Capt. Anthony Dacquel, chief investigator ng Quezon City Police Station 14, napag-alamang P50 ang perang kinuha umano ng biktima sa babaeng kaibigan ng suspek.

“Lumalabas ay binigyan ng pera ang kaibigan na babae para may panggastos dahil magkakaibigan nga. Kaya lang, kinuha ng biktima natin kaya umabot sa ganun,” sabi ni Dacquel sa panayam ng ABS-CBN News.

“‘Yong sumbong ng kaibigan nitong suspek natin, na diumano ay kinuhanan siya ng pera ng biktima na hindi binalik sa kaniya. Parating dito sa suspek natin, nagsabi siya na siya ang bahala, gaganti. Kaya nitong umaga, nang magpasukan sa eskwela, inabangan niya doon sa classroom.”

Ayon sa report, tinawag ng suspek ang biktima mula sa loob ng silid-aralan at sinaksak ng kutsilyo paglabas niya.

Tinamaan ang biktima malapit sa dibdib at dineklarang patay sa New Era General Hospital makalipas ang isang oras.

Natunton ng pulisya ang suspek sa bahay nito sa Salam Compound.

Nabawi rin ang kutsilyong ginamit sa pananaksak.

Nasa kustodiya na ito ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City na itinuturing nang child in conflict with the law (CICL).

Nakatakda siyang sumailalim sa inquest proceedings ngayong araw ng Sabado para sa kasong murder.

Nagsagawa ng debriefing sa suspek ang punong-guro ng Culiat High School na si Louie Pebres.

“Noong kinakausap namin ang bata…, talagang parang wala po siya sa state of mind niya.Para bang hindi po niya maisip, mawari ‘yong kaniyang nagawa,” ani Pebres sa panayam sa telepono.

Ayon sa principal, bibigyan ang suspek ng pagkakataong ipagpatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning mode.

‘BLOOD MONEY’ PINAG-UUSAPAN

Inilibing din kinahapunan ang biktima sa Taguig City alinsunod sa tradisyong Muslim.

Ayon kay Hassan Adi, pangulo ng Salam Compound Tribal Leaders Association, nagsasagawa ng diyalogo ang komunidad para hindi humantong sa iba pang karahasan ang insidente.

Pinsan si Adi ng ama ng biktima.

Kabilang sa pinag-uusapan ang pagbayad ng “blood money” kapalit ng buhay ng biktima, na nag-iisang anak.

“Although masakit sa atin na nawalan ng buhay, pero huwag tayo mandamay ng iba,” ani Adi sa panayam.

“Paaalisin na lang muna natin ang immediate family para maiwasan natin ang bugso ng sakit ng damdamin. Kasi, ‘pag makikita natin kung ano ang magagawa, habang sa Muslim mayroon namang blood money, gawin na lang natin blood money para maiwasan natin ang gulo.”

Dagdag ni Adi, kahit magkaroon ng maayos na pag-uusap ang mga kampo, dadaan pa rin sa proseso ng batas ang suspek.

DEPED, QC LGU TUTULONG SA NAMATAYAN

Pinulong na ang Parents, Teachers, and Community Association (PTCA) ng Culiat High School para lalong paigtingin ang seguridad sa paaralan.

Ayon sa principal na si Pebres, hindi inasahan ang insidente.

“Bagama't, ang bugso ng pagpasok ng bata ay medyo karamihan, ay may volume din po. Hindi naman po naiisa-isa ang bawat isang bata. Pero mayroon silang tinatawag na detecting machine or scanner para makita kung ano ang nasa bag ng bawat bata,” ani Pebres.

Nakiramay ang Department of Education (DepEd) - National Capital Region (NCR) sa pamilya ng biktima at nangakong bibigyan sila ng tulong.

“We are deeply saddened and disturbed that [a] violent incident such as this happened among our students inside the school which is supposed to be a safe place,” sinabi ng DepEd-NCR sa pahayag.

Anila, sumailalim na sa psychological first aid ang mga estudyante at gurong nakakita sa insidente at bibigyan ng follow-up stress debriefing sessions.

Tiniyak ng DepEd na makikipagtulungan ito sa lahat ng bumubuo ng mga paaralan para masigurong ligtas ang mga mag-aaral.

Samantala, hiniling ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa DepEd Schools Division Office sa lungsod na suriin ang mga patakaran nitong panseguridad sa mga paaralan at higpitan pa ito kung kinakailangan.

Inatasan niya ang mga ahensya ng Quezon City government na magpaabot ng tulong sa pamilya ng 13-anyos.

“We also assure the victim's family that a thorough investigation will be conducted,” ani Belmonte.

