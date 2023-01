MAYNILA — Kasabay ng nagpapatuloy na voter registration ng Commission on Elections (Comelec), mahigit 300 persons deprived of liberty o mga bilanggo sa Manila City Jail ang nakapagparehistro bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections.

Ito na ang ikalawang linggo ng voter registration sa Manila City Jail kung saan mga tauhan mismo ng Comelec ang nagdala ng kanilang mga gamit para mairehistro ang mga bilanggo.

Sabi ni Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) spokesman JCInsp. Jayrex Bustinera, binibigyang halaga ng kawanihan ang karapatan ng mga bilanggo na makaboto at marinig ang kanilang boses sa pagpili ng mga magiging lider ng bansa.

Ani Bustinera, ngayong Enero 2023 ay mayroon nang 66,000 na bilanggo sa mga jail facility ng BJMP ang nakarehistro na sa Comelec.

Mayroong 127,000 na bilanggo sa mga pasilidad ng BJMP sa buong bansa na kung kakayanin ay mairehistro sana lahat, anang Comelec.

Bukod sa Manila City Jail, mayroon ding mga kasabay na voter registration ang Comelec sa iba pang jail facility ng BJMP sa iba't ibang panig ng bansa, ani Bustinera.

Ang 46-anyos na bilanggong si alyas Rey na siyam na buwan nang nakakulong sa Manila City Jail dahil sa ilegal na droga, nagpapasalamat na binigyang pagkakataong makapagparehistro.

Bagaman umaasang makalaya na sa Hulyo, sinamantala ng isang pang PDL na si Alyas Gerry ang pagkakataong makapagparehistro upang magamit ang karapatang bumoto kapag nakalabas na.

Nasentensyahan si Gerry ng pagkakakulong sa loob ng isang taon at limang buwan dahil sa illegal possession of firearms.

Hinikayat muli ng BJMP ang lahat ng mga bilanggo na magparehistro at bumoto sa darating na halalan.

