Larawan mula sa PNP Solano

Masusing iniimbestigahan ng awtoridad kung sino ang responsable sa pagtapon ng isang fetus sa Barangay Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya.

Ayon sa Solano Police, bandang 1:30 ng hapon nitong Biyernes nang matagpuan ng isang construction worker ang fetus sa ilalim ng isang tulay.

“'Yung tulay kasi na ‘yun ay dinudugtungan, kaya ang nakakita ay ‘yung isang nagtatrabaho,” sabi ni Police Corporal Jeremiah Dwayne Baguidudol.

Hindi isinasantabi ng pulisya na sa mismong ilog plano sanang itapon saka ipaanod ang fetus.

“Ang akala siguro ay tatapon sa tubig. Pero hindi ganun kataas (ang) tubig. Sa medyo gitna nakita (yung fetus), tapos sa may batohan,” ani Baguidudol.

Kinuha ng Scene of the Crime Operative ang fetus saka dinala sa Municipal Health Office.

Batay sa pagsusuri ng MHO, nasa lima hanggang anim na buwan na ang fetus, at ang kasarian nito ay lalaki.

“Kasalukuyan pa rin ang investigation namin. Naki-coordinate na rin kami sa RHU at sa mga barangay health workers kung sino ‘yung mga possible na pregnant kasi may record naman sila. Tapos ang una naming tinatarget ay kung saan ‘yung barangay na pinangyarihan ng insidente,” ani Baguidudol.

Maaaring maharap sa reklamong infanticide o abortion ang magulang at nagtapon sa fetus, ayon pa kay Baguidudol.

Agad din inilibing ang fetus sa pampublikong sementeryo ng Solano.

— ulat ni Harris Julio

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC