In an effort to further intensify their voter registration campaign, officials of the Commission on Elections (Comelec) visited the provinces of Tawi-Tawi and Sulu in the southern Philippines this weekend.

Led by Chairman George Erwin Garcia, the poll officials did rounds at the local registration office in Bongao to ensure orderly registration as deadline looms.

"Nakakatuwa dahil siyempre 10 araw na lang kasi ang natitira bago ang katapusan ng ating registration hanggang January 31. Nakakatuwa dahil mga kabataan halos ang naandito para magparehistro para sa darating na Sangguniang Kabataan elections," Garcia said.

Barangay and SK elections have been postponed numerous times, but this year, Garcia is hopeful the elections will push through.

"Ako po, siguradong sigurado ako base sa aking assessment ng sitwasyon, at ang komisyon din po, ang en banc, ay sigurado na matutuloy na po tayo sa October 2023 na barangay and SK elections," Garcia said.

"In fact po, kami po ay nasa [kalagitnaan] na ng pagpi-print ng mga balota na gagamitin po natin sa barangay and SK election. Nangangahulugan po, base po sa pagtataya ng Comelec, matutuloy po tayo sa barangay and SK," he added.

Garcia said field visits enable them to see the concerns of voters and their election officers.

"Upang makita rin ang kalagayan ng ating mga kababayan habang sila ay nagpaparehistro o habang sila ay pumupunta sa opisina ng Comelec upang kami naman dyan sa main office ay mapagdesisyunan namin kung ano ang tamang magagawa upang mas maiangat natin ang antas ng serbisyo publiko at the same time, mas makatulong tayo sa ating mga kababayan at lalong lalo na rin sa ating mga manggagawang kawani ng kumisyon," Garcia said.

People who lined up said despite long lines, the process has been generally smooth.

"Maayos naman, wala naman gulo. Smooth siya, smooth," said Alshier Benson.

Katrina Almando lined up as a first-time voter.

"Ok lang naman sir, masyado maraming tao lang pero ok lang kahit matagal, maghihintay pa rin," she said.

Garcia said he's happy seeing long lines in Tawi-Tawi, and he's hoping to see the same enthusiasm from voters in Manila and other major cities.

"Gusto rin po nating patunayan sa lahat na pupwede naman pong katulad po namin, pwedeng pumunta sa pinakamalalayong lugar, pwedeng sumadya at magbigay ng oras bakit naman po kayo na nandyan lang sa mga bahay at malapit lamang ang aming Comelec offices at yung registration area namin, hindi kayo makapagparehistro. Di po ba? So wala po ito sa layo, ito po ay nasa determinasyon natin na iexercise naman ang ating obligasyon na magparehistro bilang isang botante," he said.