Pagluluwag ng quarantine ng mga papasok ng PH iminungkahi

MAYNILA - Inihihirit ng isang opisyal na luwagan ang quarantine ng mga papasok ng Pilipinas pagdating ng Pebrero gaya ng mga balikbayan, overseas Filipino worker at mga turista kapag tuloy-tuloy nang bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa.

"Dapat ibalik natin 'yan sa 3 days and 5 days once omicron simmers down, hopefully that happens in the next few weeks, maybe by February, babagsak na 'yan... Eventually hopefully within the year, we should find a way how to get rid of quarantine and allow free movement already," ani Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Matatandaan na sinabi ng OCTA Research na posibleng naabot na ng Pilipinas ang peak ng mga kaso ng COVID-19.

Inaprubahan naman ito ng ilang health officials basta't dahan-dahan at tuloy pa rin ang health protocols.

"Dapat tingnan natin ito as an experiment, hindi 'yung parang pag nagawa natin ay puwede na tayong umatras, dapat ay kung gagawin natin, makikita natin na hindi pala tama, puwede tayong umatras," ani dating health secretary Esperanza Cabral.

Sabi naman ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante: "We cannot afford taking out the health protocol, when i say health protocol, the face mask and including ventilation. Kasi wala, pabalik-balik, paikot- ikot lang tayo, tataas, bababa, tataas, that's not good also for our economy."

Nitong Biyernes ay naitala ang 32,744 bagong kaso ng COVID-19, kung saan 95 porsiyento ay may mild na sintomas ng sakit.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News