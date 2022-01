Courtesy: Manila Police District - Public Information Office

Arestado ang babaeng nagbebenta umano online ng mga pekeng gamot at antigen kit sa Maynila.

Nag-ugat ang operasyon ng mga awtoridad sa sumbong na nakuha ng mayor’s office na ibinebenta ang mga ito ng hindi awtorisadong seller.

Ayon kay Police Lt. Col. Rosalino Ibay Jr, hepe ng Manila Police District - Special Mayors Reaction Team, online kung magbenta ang babae pero may puwesto rin siya sa Sta. Cruz.

Kumpiskado sa kanya ang higit 800 kahon ng pekeng gamot na ginagamit para sa lagnat, ubo at sipon.

Nang i-trace ang lot number sa pharmaceutical company, nadiskubreng para ito sa ibang produkto.

Hindi rin tugma sa standard ng pharmaceutical company ang security marks at imprenta ng mga nasabat na gamot. Nakuha ring dalawang box ng antigen kit.

Mataas ang demand ngayon sa mga naturang produkto kaya patok ang online business ng suspek.

Bagamat may kahirapan sa pagbili ng ilang klase ng gamot at medical supplies, muling umapela ang mga otoridad na sa mga lehitimomg botika lang bumili ng gamot para masiguro ang kalidad nito.

Wala ring naipakitang business permit ang inarestong babae.

Iniimbestigahan pa naman ang mga posible niyang koneksyon at kakasuhan siya ng paglabag sa Special Law on Counterfeit Drugs, Consumer Act of the Philippines, Food and Drugs Administration Act, at pag-ooperate na walang business permit.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

