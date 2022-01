MAYNILA - Arestado nitong Biyernes ang isang babae sa Pasay City sa isang buy-bust operation, kung saan mahigit P4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska umano ng mga awtoridad.

Nagsanib-pwersa ang PNP Drug Enforcement Group at iba pang police units para sa nasabing buy-bust operation.

Ayon sa pulisya, 41-anyos na ang suspek at nakatira sa Caloocan City.

Ikinasa nitong hapon ang operasyon sa Pasay City matapos siyang sundan ng mga operatiba.

Nakuha mula sa suspek ang nasa 700 gramo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa ilang transparent plastic.

Ayon kay PLt Col. Cherry Lou Donato, public information officer ng PNP DEG, matagal na nilang sinusubaybayan ang grupo ng babae at nasukol ito kanina nang magpanggap na buyer ang ilang pulis.

Ayon kay Donato, ang standard drug price ng nakuhang hinihinalang shabu ay P4.7 million.

“Ito’y karugtong po ng tinatrabaho ng mga operatiba natin ng SOU-5, Special Operating Unit-5 sa Bicol na kung saan ay sinusundan nila itong grupo na ito at ito’y nakuha nila yung suspek na nagkataong kailangan ng kunin dahil malaki na rin yung hawak nyang hinihinalang shabu," ani Donato.

Ang grupo ng babae ay sinasabing nagbabagsak ng iligal na droga sa Cavite, Las Pinas at Pasay, sabi ng pulisya.

Bukod sa hinihinalang shabu, nakuha rin sa suspek ang cellphone, P1,000 buy-bust money, pitaka na may sari-saring ID at ang kanyang motorsiklo.

Umamin din daw ang suspek sa pagtutulak nya ng iligal na droga.

“At first in denial sya na nautusan lang siya pero nasa kanyang possession yung item. Later on sinabi na nga nya na nautusan lang sya at nagdadala lang. Yung mga kausap nya sa phone na nakuha natin ay mga kasabwat din niya," ayon kay Donato.

Aalamin ng mga operatiba kung sino pa ang kanyang mga kasabwat at kung saan nanggagaling ang mga droga.

Dinala na sa tanggapan ng PNP-DEG ang babae para doon imbestigahan at maihanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Dangerous Drugs Act.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

