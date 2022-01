Kuha ng Bicol PNP

Isang barangay kagawad at Indian na lalaki ang patay sa pamamaril umano ng isang 36-anyos na pulis sa Albay, ayon sa mga awtoridad nitong Biyernes.

Sa kulungan ang bagsak ng suspek na si Pol. Cpl. Bryan Aguilar, isang crime investigator sa Polangui Municipal Police Station, matapos arestuhin ng mga awtoridad sa bayan ng Oas.

Ayon kay Pol. Maj. Karl Dy, hepe ng Oas Municipal Police Station, dumating si Aguilar sa Brgy. Maporong habang iniimbestigahan ang nangyaring pamamaril sa kagawad na si Marlon Encabo Rebusquillo at sa Indian na si Parmindes Singh na residente sa Polangui.

Nagpakilala umanong pulis ang suspek na napasugod sa Maporong para sa isang follow-up operation sangkot ang Indian na natagpuang patay sa lugar.

Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga kabarong pulis dahil siya mismo ang positibong itinuro ng mga testigo sa lugar, na pumatay umano sa barangay kagawad at sa lalaking Indian.

"Habang papalapit itong suspek sa crime scene na may dalang motor, nagsabi sa amin 'yung mga residente na siya 'yung bumaril sa barangay kagawad at Indian national. Kaya 'yung unang ginawa namin, dinisarmahan at tinanong kung kung anong ginagawa niya sa lugar. Sabi niya may follow up operation daw siya. Tinuturo niya 'yung Indian national na in-abduct daw. Pero dahil siya 'yung tinuturo ng mga residente na suspek, hinold namin at inaresto," ani Dy.

Sa imbestigasyon, lumalabas na pagmamay-ari ng pulis ang puting kotse na nahulog sa palayan kung saan natagpuang patay si Singh.

"Nahulog yung kotse sa palayan kasi posibleng nag-struggle itong pulis at Indian national sa loob ng sasakyan. May nakakitang mga residente na nahulog yung kotse kaya nagreport sa barangay. Unang nagresponde si barangay kagawad Rebusquillo dala 'yung kanyang motorsiklo. Kaya lang paglapit niya sa kotse at nagpakilalang barangay kagawad, binaril agad siya nitong suspek at sinunod barilin 'yung Indian national," ani Dy.

Ayon sa mga nakasaksi, humarurot papalayo ang pulis gamit ang motor ng napaslang na kagawad.

"May mga nakakita sa kanya nung binaril niya 'yung kagawad. Pinaputukan niya pa nga 'yung mga tao dun sa lugar kaya nagsitakbuhan tapos saka na siya humarurot palayo dala yung motorsiklo ng kagawad. Pero nakilala pa rin siya ng mga residente," ani Dy.

Inaresto rin ng pulisya ang 23-anyos na lalaking kapatid ng suspek matapos mapag-alamang kasama ito ng pulis nang dukutin umano ang Indian ilang oras bago ang insidente.

"Una na po kasi na ni-report ng pamilya sa Polangui PNP 'yung pagdukot sa Indian national na kinuha raw ng dalawang lalaki at isinakay sa puting kotse," ani Dy.

Kasong double murder ang haharapin ng magkapatid.

Patuloy ang imbestigasyon sa motibo ng krimen lalo na ang mga lumalabas na impormasyon na may pagkakautang umano ang pulis sa pinatay na Indian.

