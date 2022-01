Watch more on iWantTFC

Bilang ng mga nagkaka-COVID-19 sa mga rehiyon tumataas pa

MAYNILA - Nakikita ng grupong OCTA Research na bubuti ang kalagayan ng Metro Manila pagdating sa coronavirus disease (COVID-19) sa katapusan ng buwan.

Ayon sa OCTA Research fellow na si Guido David, nakikita nilang sasampa sa 2,000 hanggang 3,000 ang maitatalang kaso kada araw pagdating ng katapusan ng Enero.

Kalauna'y aniya maaaring bumalik sa mas mababa sa 1,000 kaso ang maitatala sa katapusan ng Pebrero.

"We can see that based on our estimate the situation would be highly improved even by the end of the month. We’re projecting just a little over 2k cases per day in the NCR from 18K. It could be between 2-3K and then by Valentine’s Day it could be at less than 1k cases and by the end of February it could be less than 500 cases," ani David.

Pero kasabay nito, may mga probinsiya at siyudad sa labas ng Metro Manila na nakakapagtala ng mas marami pang kaso ng COVID-19 gaya ng Bacolod, Cagayan de Oro, at Baguio City.

Ayon sa Department of Health, dapat maghanda na ang mga ospital sa iba't ibang rehiyon ng bansa.

"We are having this steep rise or increase in the number of cases so dapat lahat po ng ospital both public and private should allocate at least 30 percent for private and 50 percent for public of their hospital beds for COVID-19," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Dagdag niya: "Kailangan na rin pong mag-stockpile ng ating mga kinakailangang gamot para po sa pagma-manage ng ating mga COVID-19 cases. At panghuli at pinakaimportante, kailangan pong pataasin po natin ang antas ng pagbabakuna sa lahat ng atin pong mga regions so that everybody can get protected."

Nakikita na rin ng One Hospital Command Center ang pagtaas ng health care utilization rate (HCUR) sa mga rehiyon.

"In terms of HCUR, may nakita tayong pagtaas sa ibang regions. Meron tayong nasa high risk ngayon, which is Region 8. Then 'yung mga other regions po, tumaas po… nasa under moderate risk po, such as CAR, Region 1, 2, 5, 6, 7, 11 and 13," ani Dr. Marylaine Padlan ng One Hospital Command Center.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News