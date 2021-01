Wooden hull na mga bangka, tigil na biyahe sa Caticlan-Boracay

Bahagi ng transportation modernization program ng gobyerno ang pag-phase out sa mga wooden hull na motorbanca. File photo

Ipinatigil na ang pagbiyahe ng mga wooden hull motorbanca papunta at palabas ng isla ng Boracay simula Miyerkoles, Enero 20, 2021.

Ito ay kasunod ng pagkapaso ng kanilang Certificate of Public Convenience (CPC) ngayong buwan at ang pagtanggi ng Maritime Industry Authority sa Region 6 sa hiling ng motorbanca operators na bigyan pa sila ng anim na buwang ekstensiyon para makabiyahe.

Ayon kay Godofredo Sadiasa, chairman ng Caticlan Boracay Transport Multi-Purpose Cooperative o CBTMPC, simula kahapon tumigil na sa pagbiyahe ang mga wooden hull motorbanca at fiber glass boat na lang ang puwedeng bumiyahe papunta at palabas sa isla.

Sa ngayon ay may 23 na mga fiber glass boat ang bumibiyahe at may parating pa na tatlo sa susunod na buwan.

Ang pag phase out sa mga wooden hull motorbanca ay bahagi ng transportation modernization program ng gobyerno.

- ulat ni Rolen Escaniel, ABS-CBN News