Paghawak ng armas at pamumundok, desisyon ng mga estudyante: UP prof

UP's Oblation is silhouetted against a pinksky before the launching of the university’s “Pag-iilaw para sa Pasko 2020: Birtuwal na Pag-iilaw” at the Quezon hall on November 27, 2020. Angie de Silva, ABS-CBN News

MAYNILA - Wala sa poder ng Unibersidad ng Pilipinas ang magpaliwanag kung bakit may mga estudyante umano itong mas pinipiling humawak ng sandata at mamundok.

Ito ang tingin ni UP Professor Danilo Arao sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes ng umaga.

“Syempre, indibidwal na desisyon 'yan ng mga estudyante namin. Kapag may mga graduate kami na nagdedesisyon na pumasok sa gobyerno o kaya pumasok sa malalaking negosyo, hindi naman namin tinatanong, 'Bakit mo pinili yan?'” pahayag ni Arao.

Tinuldukan na ng Department of National Defense nitong nagdaang Biyernes ang kasunduan nito sa UP hinggil sa pagpasok sa loob ng campus ng mga pulis at militar. Batay sa 1989 UP-DND Accord, kailangan munang magpaalam ng pulisya at militar sa mga opisyal ng UP bago ito magsagawa ng law enforcement operations sa loob ng paaralan.

Sa kabila ng pagkondena sa hakbang ng gobyerno, nanindigan si DND Secretary Delfin Lorenzana na makikipag-diyalogo lamang siya sa mga opisyal ng unibersidad kapag maipaliwanag nila kung bakit may mga taga-UP umano na napapatay sa engkwentro laban sa militar.



“Kung may ilang estudyante na napiling humawak ng armas at mamundok, hindi naman po napipigilan 'yan dahil hindi naman kami pwedeng mag-impose sa aming mga alumni o kahit sa mga estudyante na nagdesisyon na mag-drop out na nang tuluyan at humawak ng armas,” sabi ni Arao.

Dagdag pa niya, “Siguro, gusto ko rin marinig 'yung paliwanag halimbawa ng Philippine Military Academy kung bakit may namumundok din na mga kadete through the years. Ganun din sa iba pa ring sektor. Kaya mahirap na nasi-single out ang Unibersidad ng Pilipinas, sapagkat, kumbaga, sa sinabi ng isang government official kahapon, parang unfair yata 'yun.”

Watch more in iWantTFC

Bilang dating estudyante din ng UP at may 20 taon nang miyembro ng faculty sa unibersidad, wala umano siyang alam na pormal na programa o mekanismo para sa active recruitment sa revolutionary movement.

“Eh di dapat 100 percent o kung hindi man, mayorya ng aming graduate ay nasa kabundukan na dapat,” sabi niya.

Mas marami pa aniyang graduate ng UP ang nasa gobyerno o malalaking negosyo kaysa sa mga namundok.

“Kaya kung sasabihin mong mga komunista yung gumagradweyt sa UP, anong tawag natin doon sa mga opisyal ng gobyerno na matataas ang posisyon sa kasalukuyan? Mga sleeper cells din po ba sila ng communist movement?” ani Arao.

Paliwanag pa niya na hindi dapat masyadong tutukan ang UP dahil kasama lahat ng higher education institution sa isyu ng academic freedom.

“For the record, kung ‘di natin pipigilan ang abrogation ng UP-DND accord, nothing can prevent the government from also abrogating yung agreement halimbawa sa Polytechic University of the Philippines,” sabi niya.

Panawagan niya na sana ay makagawa pa ng katulad na kasunduan ang lahat ng unibersidad sa bansa “para mapalakas natin yung academic freedom at magkaroon ng safe space for all universities nationwide.”

RELATED VIDEO: