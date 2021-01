Mga estudyante, guro sa UP Cebu nagsindi ng kandila bilang pagtutol sa pagputol sa UP-DND Accord

Nagsagawa ng candle-lighting activity ang mga mag-aaral, guro at staff ng University of the Philippines Cebu para tutulan ang pagputo sa UP-DND Accord. Larawan mula sa TUG-ANI, UP Cebu.

CEBU CITY - Nagkaroon ng candle-lighting activity ang mga estudyante, guro at staff ng University of the Philippines Cebu kaninang hapon sa loob ng kanilang campus sa Lahug, Cebu City.

Kahit may mga sasakyan ng mga pulis sa labas ay nagpatuloy ang pagkondena nila sa pagputol ng University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) Accord.

Sa opisyal na pahayag ng UP Cebu, sabi ng Chancellor Liza Corro na nakakabahala ito lalo na at may mga mag-aaral at alumni na nahuli noong June 5, 2020, dahil sa pagra-rally sa labas ng campus.

“We strongly condemn such act of transgression and bullying,” anya ni Corro sa opisyal na pahayag.

Nanawagan si Corro na busisihin ng maigi ang sinasabing pagwalang bisa ng accord na siyang naging proteksyon sa mga estudyante na ang tanging hangad ay malayang makapapahayag ng kanilang mga saloobin.

Nauna nang inanunsiyo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pinuputol na ng DND ang kasunduan nito sa pamantasan.

- ulat ni Annie Perez

