Metro Manila mayors gustong pag-isahin ang kanilang contact tracing platforms

MAYNILA - Nagkasundo ang ilang alkalde sa Metro Manila na pag-isahin na ang kanilang coronavirus disease (COVID-19) contact tracing platforms.

Ayon sa Metro Manila Council, plano ng mga alkaldeng miyembo nila na pag-ugnayin ang lahat ng mga platform para mas mapabilis ang contact tracing.

Sa ngayon kasi, ang mga digital contact tracing platform gaya ng sa Quezon City, Muntinlupa, Mandaluyong, Makati, Maynila, at San Juan ay gumagana lang sa kani-kanilang lugar.

Ang NCR cities na Pasig at Valenzuela ay nakatakdang gumamit ng iisang contact tracing platform simula Biyernes, kasama ang Antipolo sa Rizal na napapaloob sa Calabarzon.

"Importante kasi ang activities natin interconnected eh, [may] nakatira sa Parañaque, nagta-trabaho sa Makati. So dapat alam ng bawat isa sa LGU," ani MMC chairman at Parañaque Mayor Edwin Olivarez.

Plano din ng Department of Health (DOH) na gawin ito.

"We agree with the Metropolitan Manila Development Authority and the mayors, kailangan tayong magkaroon ng harmonized system para sa contact tracing applications,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pagkatapos mabuo ang mga panuntunan, plano ng DOH na makipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno para matuloy na ang pagdudugtong-dugtong ng lahat ng contact tracing platforms ng mga LGU.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News