Malaking bahagi ng Mindanao, niyanig ng magnitude 7.1 lindol

GENERAL SANTOS CITY - Niyanig ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao alas-8:23 ng gabi ngayong Huwebes.

Makikita ang paggalaw ng mga paninda sa tindahang ito sa General Santos City.

Sa isa pang video, makikitang nagsilabasan ang mga tao sa kalsada.

Breaking News: Strong quake felt in GenSan at 8:25pm tonight. People in this subdivision seen going out of their houses. @ANCALERTS @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/H4FTsMhSVd