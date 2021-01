Higit 50 motorcycle rider na nakasuot ng ‘nut shell’ helmet, tiniketan sa Taguig

MAYNILA - Nagpaalala ang mga Inter-Agency Council on Traffic (i-ACT) sa mga nagmomotorsiklo na isuot ang tamang uri ng helmet sa pagbiyahe.

Tiniketan ng kanilang mga tauhan ang 54 na motorcycle rider dahil hindi nakasuot ng standard na helmet nang magsagawa ang i-ACT Special Operations Team ng operasyon sa Bgy. Cayetano at Bgy. Ususan sa Taguig Miyerkoles ng umaga.

54 motorcycle riders were apprehended in Taguig City for wearing "nut shell" helmets more suited for biking over the standard motorcycle helmet required by law.



