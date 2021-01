Health experts tutol sa pagluwag sa age restrictions sa mga maaaring lumabas habang quarantine

Mga bata sa Baseco Compound sa Maynila. Nobyembre 11, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tutol ang mga health expert sa panukalang payagan nang makalabas ang mga bata mula edad 10 habang patuloy ang COVID-19 pandemic.

Ito ay matapos humirit ang gobyerno na maaaring kailangan nang luwagan ang age restrictions para mas dumami ang mga kustomer sa mga establisimyento at makabangon ang ekonomiya.

Sa ngayon, ang mga nasa edad na 15 hanggang 65 anyos lang ang maaaring lumabas, alinsunod sa pandemic task force protocols na inilabas noong Oktubre.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Rontgene Solante, infectious disease expert sa San Lazaro Hospital, mataas ang panganib na mahawahan ang mga bata at maging carrier ng virus na makakahawa naman sa matatanda.

Para kay Solante, mas magandang unti-untiin ang pagluwag sa age restrictions.

Kung gusto pang ibaba ang edad ng mga papayagang makalabas ng bahay, dapat munang pag-aralan ang sitwasyon ng COVID-19 cases, giit ni Solante.

"Sa akin talaga hindi muna siguro ngayon. After na siguro makakita tayo ng medyo maganda-ganda na 'yung rate natin ng COVID. 'Yung daily number of cases siguro ma-maintain natin na siguro magiging less than a thousand or 1,500 most likely puwede na siguro 'yun," ani Solante.

Noon nang nasabi ng pamahalaan na maaaring magpataw ng mas mataas na age limit ang LGU para sa mga menor de edad, batay sa sitwasyon ng pandemya sa kanilang lugar.

Nauna nang tinutulan ng OCTA Research Group ang hirit na payagang lumabas ang mga batang edad 10 pataas.

Giit noon ng OCTA Research na hindi naman maituturing na breadwinner ang mga bata at hindi naman ito masyadong makaaapekto sa ekonomiya.

Suportado naman ng Philippine Medical Association (PMA) ang posisyon ng Philippine Pediatrics Society na hindi pa dapat payagang lumabas ang mga bata dahil puwede silang magkaroon ng sintomas nang hindi alam dahil malakas ang kanilang resistensiya.

"Sabi nga kanina dapat talagang inaano natin ang eksperto. Dapat may pag-aaral. Pagka-pinayagan 'yan eh sunod-sunod na 'yan eh. At saka mahirap i-kontrol ang mga bata," ani PMA President Benito Atienza.