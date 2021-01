Dagdag-swab test sa mga papasok ng PH inihirit para mabantayan ang UK variant

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghain na ng rekomendasyon ang Department of Health na dagdagan ang bilang ng mga swab test na kailangan para sa mga paparating na pasahero sa Pilipinas.

Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa pang pasahero ng E.K. Flight 332, ang sinakyang eroplano ng patient zero ng COVID-19 UK variant sa Pilipinas.

Paliwanag ng DOH, ito ay para mapaigting ang surveillance at genome sequencing na kailangan para sa pagsusuri ng UK variant.

"We saw in this event that it’s important that we not just test on arrival because there is a possibility na negative pa po sila, but testing them on the 5th day to see kung kumusta na ang kanilang laboratory status," ani Dr. Alethea De Guzman, medical specialist ng DOH Epidemiology Bureau.

Enero 7 nang magpositibo sa bagong variant ang patient zero, residente ng Quezon City na galing Dubai para sa isang business trip.

Agad na na-quarantine ang pasyente at wala na umano itong ibang nakasalamuha, bukod sa nobya na nakasamang umuwi ng Pilipinas

Sinusuri pa sa ngayon ang sample ng ina, maging ang nobya, na kalauna'y nagpositibo rin sa COVID-19, para matingnan kung sa bagong variant nagpositibo ang mga ito.

Samantala, iniimbestigahan ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit kung paano nagpositibo ang lalaki, maging ang ina nito sa virus.

Ayon kay Dr. Rolly Cruz, pinuno ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit, maaaring sa Dubai nakuha ng patient zero ang sakit.

"You have to also understand na nag-test ng negative sa PCR 'yung lalaki twice, once dito and upon arrival in Dubai. 'Yun yung very confusing doon. Also baka naman nag-i-incubate pa lang ang kaniyang infection kaya hindi rin nakita sa dalawang 'yun. And of course malaking possibility na sa Dubai niya talaga nakuha 'yun," dagdag niya.

Miyerkoles nang ianunsiyo ng DOH na nagpositibo sa COVID-19 ang nobya ng pasyente na kasama nitong bumiyahe. Nagpositibo rin sa virus ang ilan pang pasahero.

Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang Philippine Genome Center na makakapagsabi na kung ang virus na nakita sa mga ito ay ang mas nakakahawang UK variant.

Ayon sa DOH, posibleng sa pagbiyahe sa Dubai nakuha ng mga nahawahang pasahero ang virus.

"We’re still seeing na because of their non-proximity to the case, it’s most likely it was in Dubai that they got the infection," ani De Guzman.

Bago ang lalaki mula Dubai, nagpositibo sa UK variant ang isang Pinay na overseas Filipino worker matapos nitong dumating sa Hongkong.

Bagama't patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa Hongkong, malaki umano ang posibilidad na hindi rin dito nakuha ng OFW ang UK variant.

Giit ng DOH na mahalagang magsumite ng mga positibong sample ang mga rehiyon para maisalialim ang mga specimen sa genome sequencing at mas maging malinaw kung ang ibang mga lugar ay na-detect na rin ang bagong variant ng COVID-19.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News