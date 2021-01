Bukod sa AstraZeneca: Private sector planong kumuha ng bakuna sa Novavax

Dado Ruvic, Reuters/File

MAYNILA - Planong kumuha ng pribadong sektor ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa Novavax, isang vaccine developer mula India, para sa mga kompanyang gustong humabol sa mga kasunduan ng gobyerno at ng mga pharmaceutical firm.

Kinumpirma ni Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion na nakikipag-usap na sila sa Novavax para sa mga pribadong kompanyang hindi nakahabol sa unang 2 order para sa AstraZeneca, pero wala pang pinal na kasunduan dito.

Dahil mas mataas ang presyo ng Novavax kaysa sa AstraZeneca, makikiusap si Concepcion na kung puwede ay ihinto na ang donasyon ng mga makukuha nilang bakuna papunta sa sa gobyerno.

"Moving forward, even Novavax, the private sector will not be needing anymore, required, to donate. Anyway, you know the government already saved money by not paying for our employees," ani Concepcion.

Maaalala na sa mga naunang kasunduan sa AstraZeneca, kalahati sa mga bakuna planong ibigay sa gobyerno bilang donasyon.

Ang Faberco Life Sciences ang partner ng Novavax sa Pilipinas. Tiniyak nila na magiging abot-kaya ang presyo ng bakuna.

"The price is going to be very reasonable. I could assure you that it will be very favorable to the government,” ani Dr. Luningning Villa, medical director ng Faberco Life Sciences.

Kapag natuloy ang kasunduan sa pagitan ng Novavax, darating ang bakuna sa ika-3 quarter ng taon.

Nakiusap din si Concepcion na kung puwede ay mga pribadong kompanya na mismo ang magpatupad ng sariling vaccination process.

Sabi rin ni Concepcion na maraming mga kompanya ay may mga doktor at nurse na maaaring gumawa ng vaccination plan para sa kanilang mga manggagawa.

"Organized na kami eh, we've been doing testing for the longest time dito sa antigen, rapid, [tests] all organized, may mga cubicles kami so we're willing to put all those up. If there is a need to get a factory na 5,000 ang capacity. Mas maganda kaysa dalhin natin 'yan sa isang center o ospital," ani Concepcion.

Hindi pa kasi malinaw kung itu-turn over sa pribadong sektor ang kanilang order o pupunta ang private workers sa pasilidad ng gobyerno para magpabakuna.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News