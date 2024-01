Pinoy group, namahagi ng mga regalo sa selebrasyon ng Three Kings

BARCELONA - Maaga pa lang, masigla at matiyagang nakapila na ang mga bata, kasama ang kanilang pamilya sa pinto ng Jesus Reigns Ministry at Agape Association. Ito’y para tanggapin ang kanilang mga aguinaldo bilang pagdiriwang ng araw ng Epiphany o Araw ng Tatlong Hari, na isang tradisyon sa Spain.

Mahigit 500 bata ang nakatanggap ng regalo mula sa Reigns Ministry na pinamumunuan ni Pastora Mavic Pitogo. Dumating si “Haring Gaspar” para batiin ang mga bata at magpa-litrato.

May dala rin siyang aguinaldo para sa mga sanggol gaya ng mga damit at cereals. Iba-ibang laruan, tulad ng manika, laruang scooter, may mga libro rin, board games, school supplies at iba pa para sa toddlers at mas nakakatandang bata ang ipinamigay.

“Marami po kaming natanggap na ibibigay sa mga apo ko, lalo na ngayon madami na akong apo rito sa Barcelona. Maraming salamat po sa lahat-lahat,” sabi ni Mina Espinosa, Pinay sa Barcelona.

“Para sa mga bata man, nakakatuwa dahil hindi mabibili ng pera yung kaligayahan ng mga bata,” sabi ni Analyn Espinosa, Pinay sa Barcelona.

Ang mga regalo ay nagmula sa donasyon ng iba-ibang charity foundation at samahan gaya ng Bomberos Solidaris, Iness-Illusion Solidaris, La Nau at Fundación Aurea.

Maging ng ilang mga negosyo, kasama ang Fecalon na federasyon ng mga nightlife venues ang nagbigay din ng pinansiyal na suporta.

Masigla ring nag-boluntaryo ang mga kabataan ng Agape at ang grupo ng 1Ganap Guardians para masigurong maayos ang pamamahagi ng mga aguinaldo.

