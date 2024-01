2 patay, 23 sugatan sa pag-araro ng jeep sa e-bike, tricycle sa Laguna

Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang pampasaherong jeep na lulan ng maraming estudyante. Job Manahan, ABS-CBN News

NAGCARLAN, Laguna — Patay ang dalawang tao — kasama ang isang bata — at nasa 23 ang sugatan matapos araruhin ng isang pampasaherong jeepney ang e-bicycle at isa pang tricycle sa bayan na ito.



Kinilala ang nasawi na sina Fabian Audije, 45 at Sandra Margarette Arevalo, 2, na parehong taga-Nagcarlan.



Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang pampasaherong jeep na lulan ng maraming estudyante. Kita sa CCTV na nakuha ng ABS-CBN News ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan sa main road hanggang sa nasalpok niya ang magkasunod na e-bike at tricycle.



Lulan ng e-bike sina Bernadette Arevalo, ang 2-anyos na pamangkin niya, kapatid ng biktima na 4-taong-gulang, at 11-buwang gulang niya na anak. Nakaligtas sila lahat maliban ang 2 anyos.



Hindi magalaw ni Arevalo ang kaliwang bahagi ng kanyang braso at bali ang kanyang buto sa may balikat nang tumilapon sa sinasakyang e-tricycle. Mabilis daw ang pangyayari.





“Nung alam kong may babangga sa amin, niyapos ko na ang anak ko at pamangkin ko. Kaso yung isa kong pamangkin, hindi ko nayapos kasi nasa unahan siya, unahan ng driver,” aniya.



Labis naman ang paghihinagpis ng nanay ng nasawi na si Cecile Arevalo. Kakabalik lang ni Cecile mula Saudi noong Disyembre, at nanghihinayang siya sa oras na sana ay nagugol niya sa kanyang anak.



Sabi niya, kasama ang 2-anyos sa e-bike dahil susunduin ng kanyang bilas ang isa pang kaanak nila.



“Di ko alam na mas grabe ang nangyari sa anak ko… Kung hindi kami magsasampa, paano ang buhay ng anak namin? Hindi basta-basta. Kailangan managot sa aming anak,” sabi niya.



Ang isang biktimang si Audije ay nanghiram lamang ng silya sa kabilang kalsada para sa birthday ng kanyang ama. Ang masaya sanang selebrasyon ay napalitan ng trahedya nang mahagip siya ng jeepney habang tumatawid.



Nakaladkad si Audije at halos wala nang saplot nang marekober ang sugatang katawan.



Hustisya ang hiling ng kanyang asawang si Mimi na balak ding ituloy ang reklamo laban sa jeepney driver. Kakapakasal lang nila noong Disyembre.



“Akala ko pilay, o kahit mabaldado aalagaan namin siya pero nung nakita ko siya, niyapos ko siya at dugo-duguan sya. Hindi ko matanggap. Sobrang hindi ko matanggap,” sabi ni Mimi.



“Gusto ko lang sana habambuhay na siya makulong kapalit ng buhay ng asawa ko, yun lang,” dagdag niya.



NAWALAN NG PRENO



Nawalan ng preno ang pampasaherong jeepney matapos magbaba ng pasahero sa kalapit na barangay, sabi ni PCMS Christopher Encarnacion, Municipal Executive Senior Police Officer - PIO ng Nagcarlan.



“Nalaman niya na nawalan ng preno so tuloy-tuloy siya at nandoon na. Nataranta siya at ang unang binangga niya doon ay tricycle at e-bike. Nagtuloy-tuloy pa rin ang andar ng passenger jeep at nakabangga pa siya ng dalawang tao dito sa Poblacion,” sabi ni Encarnacion.



“Tumigil na mismo ‘yung sasakyan nang mabangga na ‘yung sa tindahan,” dagdag niya.



Tumaas naman ang bilang ng mga nasugatan dahil sa lawak ng mga napinsala kasama ang ilang pasahero ng pampasaherong jeepney, na puro estudyante, sabi ni Annielyn Magsino, chief ng Nagcarlan Disaster Risk Reduction & Management Office.



Accident-prone din daw ang pinangyarihan ng insidente dahil pababa ito.



“Kalimitan po ng sakay ng pasaherong jeep na ito ay estudyante dahil oras ito ng labasan ng mga bata sa eskwelaha, pasahero ng jeep, pasahero ng tricycle ay kalimitan ay estudyante,” sabi ni Magsino.



Sabi ng suspek, hindi siya nakatulog, pagod, o nasa impluwensya ng droga nang mangyari ang trahedya. Sa katunayan, ginawa niya ang lahat para walang masawi at protektahan ang kanyang mga sakay na estudyante.



Nanindigan siyang aksidente ang nangyari.



“Hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin yun kasi bigla akong nawalan ng preno eh malapit na sa bayan. Ngayon noong naghahanap ako kung saan ko maibabangga, bigla namang humarang yung motor na hindi ko naman sinasadyang banggain. Eh, pigilin ko man ang sasakyan, dire-diretso,” sabi ng suspek.



“Gusto kong isubsob ‘yung sasakyan sa walang masasaktan para kami-kami na lang, sasakyan lang ang nadamay, biglang sumulpot ang motor. Bigla siyang tumigil sa gitna. Hindi ko inaasahan.”



Humahagulgol siya nang humingi ng kapatawaran sa pamilya ng mga biktima. Iniisip din niya ang 3 niyang anak na nag-aaral pa.

“Patawad sa mga nangyari sa akin. Hindi ko rin kagustuhan ang nangyari sa amin eh. Sino bang may gusto ng aksidente? Wala. Kahit anong ingat mo kung talagang aksidente ang dumadating, wala kang magagawa.”



TULONG NG LGU



Kinundena naman ni Nagcarlan Vice Mayor Rexon Arevalo ang nangyari. Apo niya ang 2-taong-gulang na nasawi sa insidente.



“Nakakalungkot na sa pagpasok ng taon nawalan kami ng mahal sa buhay,” sabi ni Arevalo.



“Yung acceptance ng tao sa mga batas na ipinapatupad sa ating lugar ay sana pagtulungan ng ating mamamayan kasi para rin sa ating kapakanan. Sana yung disiplina sa mga may-ari ng sasakyan na sana ay clear ang area,” aniya.



Nangako ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan ng Nagcarlan. Kasama na rito ang psychosocial services para sa mga batang sugatan.



Kasalukuyang naka-detine ang suspek sa Nagcarlan Police Station at mahaharap sa kasong double homicide, multiple physical injuries, at damage to properties.