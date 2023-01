Mga mag-aasin nanawagan ng tulong sa gobyerno

MAYNILA - Nanawagan sa gobyerno ang mga lokal na mag-aasin na tulungan silang makasabay sa tumataas na demand.

Ayon sa mag-aasin na si Billy, nahihirapan na sila sa pagbebenta ng asin mula nang maipatupad ang ASIN (An Act for Salt Iodization Nationwide) Law noong 1995.

Hinigpitan nito ang pagbebenta ng rock salt at naging mandato na iodized salt ang dapat gamitin sa pagluluto.

Pagpasok ng taong 2000, unti-unti nang naglaho ang mga irasan sa Las Piñas.

"Binili, ginawang tirahan ng mga tao. 'Yong iba ginawang subdivision. Mula dito hanggang sa dagat, halos irasan… Hindi tulad ng iba na gumagawa ng iodized salt, meron kang kawa, may apoy sa ilalim, ilalagay mo 'yong tubig alat doon. Matrabaho 'yun kasi hahalu-haluin mo," ayon sa mag-aasin na si Villamor Santiago.

Ayon sa Philippine Association of Salt Industry, hindi na nakasabay ang lokal na produksiyon ng asin sa paglaki ng populasyon buhat nang magsara ang mga asinan sa iba't ibang lugar sa bansa.

Nasa 93 porsiyento ng asin noong 2021 ang inangkat pa mula Australia at China kahit napaliligiran ng dagat ang Pilipinas.

Halos 1 milyong tonelada ng asin ang demand sa bansa, pero 60,000 tonelada lang ang lokal na produksiyon.

"Hindi po tayo self-sufficient sa asin… Habang lumalaki ang population, hindi tayo nagdadagdag ng salt farm… Merong ibang salt producer na hindi nakapag-upgrade ng salt equipment. Meron din tinulungan ng gobyerno pero hindi na-sustain dahil pag nag-iodize tayo, tataas ang cost," ani PhilAsin President Gerard Khongun.

Bukod sa kakulangan sa teknolohiya, may mga salt farm na tuluyang nagsara nang mahirapan sa pagproseso ng mga permit gaya ng environmental compliance certificate.

Ang mga prosesong ito sa gobyerno ang ilan sa mga sentimyento ng ilang mag-aasin sa Alaminos, Pangasinan.

"Problema rin kasi natin iyong import na asin kasi mababa, di natin masyado mapataas ang asin… Sana kung kami ay mangangailangan ng kapital, mapautang kami nang hindi malaki ang interes. Kaya lang siguro napakaraming proseso bago maganap iyon," anang mag-aasin na si Fernando Francisco Jr.

Naiintindihan umano ng Department of Science and Technology ang mga hamong kinahaharap ng mga mag-aasin.

Sa salt iodizing machine pa lang kasi na kinakailangan sa pagtitimpla ng iodized salt, nasa P200,000 na agad ang kapital nito.

Dahil dito, nananawagan ang PhilASIN sa gobyerno na pagtuunan ng pansin ang industriya lalo't kaya umano nitong lumikha ng libo-libong trabaho.

"Our study says we can create 50,000 jobs alone to make us self-sufficient. Marami pa tayong ASEAN neighbors. We can create another 50,000 jobs. The Philippines can actually be a salt-exporting country. We know may potential kasi ang laki ng shoreline," ani Khongun.

Para sa DOST, hindi dapat talikuran ang mandato sa iodization pero may mga paraan para mahikayat ang mga mag-aasin tulad ng pagbibigay ng insentibo at financial assistance.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News