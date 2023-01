Alamin ang dalawang sektor na tutukan ng Denmark at PH

MANILA - Renewable energy at agrikultura ang dalawang sektor na tututukan ng Danish Embassy sa Pilipinas bilang areas of cooperation ng dalawang bansa.

Ito ang inihayag ni Danish ambassador to the Philippines Franz-Michael Mellbin kamakailan. Ayon pa kay Mellbin, untapped sector ang clean, renewable energy.

Bagamat marami na ang gumagamit ng solar at wind energy sa Pilipinas, kulang na kulang pa rin ito upang mapunan ang pangangailangan ng bansa.

Ang wind farm sa Bangui, Ilocos Norte. (AC Energy photo)

Dahil sa posisyon ng Pilipinas sa equator, bagay na bagay daw ang renewable energy sa Pilipinas, ngunit dahil kulang ang imprastraktura sa enerhiya kaya mataas pa rin ang presyo ng kuryente lalo na sa mga probinsya.

“Now the challenge is not just giving somebody a utility to tap into the system. You need more structural changes, you need to upgrade your grid system, you need to have better distribution and management,” sabi ni Hon. Franz-Michael Mellbin, Danish ambassador to the Philippines.

Malaki raw ang ma-i-aambag ng Denmark sa agriuktura at renewable projects ng Pilipinas dahil mahaba na ang kanilang karanasan sa mga teknolohiyang ginagamit para rito.

Photo by Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Isang global wind powerhouse ang Denmark. Nasa kanilang bansa ang kauna-unahang offshore wind farm at first green energy islands.

Halos kalahati ng kanilang energy requirement ay galing sa renewable energy sources.

