Transport expert: 'No vax, no ride' di epektibo vs transmission

MAYNILA — Inupakan ng isang transport expert ang kontrobersiyal na polisiya ng pamahalaan na "no vaccine, no ride" kung saan hindi pinapayagang makagamit ng public transportation ang mga hindi pa fully-vaccinated.

Ayon kay Engineer Rene Santiago, dapat nang bawiin ang patakaran dahil pareho lang naman na puwedeng makahawa ang mga bakunado at hindi bakunado.

"Lift it, remove it immediately. The sooner, the better," ani Santiago.

Giit niya, hindi naman napipigil ng "no vaccine, no ride" policy ang COVID-19 transmission. Mahirap din aniyang ipatupad ito, batay na rin sa pahayag ng maraming tsuper.

"It's the wrong policy kung ang intensiyon mo lang is to encourage people to get vaccinated... It won't work kung sa tingin mong hinihinto mo 'yung transmission," ani Santiago.

Matatandaang ipinatupad ng Department of Transportation ang polisiya kasabay ng pagsirit ng COVID-19 cases dahil sa omicron variant.