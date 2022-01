A health worker administers the COVID-19 vaccine booster shot during a symbolic vaccination at the Generika Drug Store, in Taguig City on January 20, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Umarangkada na nitong Huwebes ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine booster shots sa ilang piling botika.

Libre ang pagbabakuna, at kailangan lang dalhin ang vaccination card at valid ID. Pero kailangang magparehistro muna online.

Kabilang sa nagbibigay ng COVID-19 booster shots ang ilang sangay ng kilalang mga botika sa Taguig at Pasig City.

Dinagsa ang drug store sa Taguig City ng mga nais magpabakuna kontra COVID-19. Bukas ito para sa lahat ng mga nais magpa-booster shot basta't may confirmed appointment sa social media page ng nasabing botika.

Kasama ang Watsons SM Supermalls sa Pasig City sa apat na botika na kalahok sa pilot implementation ng proyekto, na layong gawing madali ang pagkuha ng bakuna kontra COVID-19.

Aabot sa 50 ang target bakunahan sa nasabing botika, na may available na Sinovac at AstraZeneca vaccines. Hindi pa sila tumatanggap ng walk-ins, at kailangang magpre-register sa lokal na pamahalaan para mabigyan ng timeslot.

May registration din at screening pagpasok, at hinihiwalay ang mga mamimili sa vaccination area. May nakaantabay namang ambulansiya oras na may makaramdam ng adverse effects.

Ang ilang botika, hindi pa handang sumali sa pag-rollout ng booster shot.

Sabi ni Jovelyn Blancaflor, pinuno ng Drugstores Association of the Philippines, kailangan pang sumailalim sa training ng mga miyembro nila at naghahanda na sila para masimulan ito.

Pero ayon sa kaniya, marami sa kanilang mga botika ang nag-aalangang sumali dahil sa mga bayarin.

"Bago kami bigyan ng karapatan na tumurok ng bakuna, kailangan muna naming mag-training at kailangan naming magbayad para po mabigyan kami ng certification," ani Blancaflor.

Dagdag niya: "Free naman po yung sa Department of Health. May mga private individuals kasi na sila yung mag-a-assess, magbibigay ng exam. So yun po ang binabayaran namin, ang mga Assessor or yung mga Professor."

-- May mga ulat nina Jeck Batallones at Vivienne Gulla, ABS-CBN News