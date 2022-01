MAYNILA - Sinabi ng opisyal ng Department of Health na marami sa mga nagkaka-COVID-19 ay mga bata na hindi pa nababakunahan laban sa naturang sakit.

Ito ay sa harap ng nararanasang pagsipa ng COVID-19 cases nitong buwan.

"Pinakamaraming hindi bakunado sa Metro Manila, mga bata… Kaya ang pinakamarami ring admissions sa ospital ang pediatric ward," ani Dr. Anna Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group.

Noong nakaraang linggo ay nakapagtala ng average na 30,000 bagong COVID-19 cases kada araw ang bansa, kung saan mahigit sa kalahati ay galing sa Metro Manila, ayon sa datos ng OCTA Research.

Sa ngayon, wala pang aprubadong bakuna sa bansa para sa mga batang 5 anyos pababa. Nagpapatuloy naman ang pagbabakuna para sa mga menor de edad na 12 hanggang 17 anyos.

Sinabi naman ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na pag-aaralan pa ng gobyerno kung kailangan bigyan ng booster doses ang mga kabataan matapos ianunsiyo ng World Health Organization na wala pang ebidensiya na magpapatunay na kailangan nila nito lalo't kung wala silang comorbidities at malusog ang kanilang pangangatawan.

MGA BUNTIS HINIKAYAT NA MAGPABAKUNA

Samantala, mas maraming benepisyo kaysa panganib na dala para sa mga buntis at sanggol ang COVID-19 vaccines, payo ng mga doktor para sa mga buntis na nagdadalawang-isip pang magpabakuna laban sa virus.

Ayon sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society (POGS), lumalabas sa ilang pag-aaral na walang correlation ang COVID-19 vaccines sa mga sanggol na may bingot o iba pang physical deformities.

"Ang effect lang ng vaccine sa buntis is usually reactions sa injection site but as to the effects to the baby, wala," ani POGS member Dr. Marilyn Dee.

Sa halip, ilang pag-aaral na ang nagpatunay na nata-transmit o nalilipat ang antibodies ng isang bakunadong nanay sa mga sanggol sa pamamagitan ng breastfeeding.

"Hindi kailangan itigil o iwasan breastfeeding while they are receiving their vaccine kasi natra-transfer antibodies via milk… kaya tumagal within 3 to 6 months," ayon sa isa pang POGS member na si Dr. Sybil Bravo.

Dagdag ng mga eksperto, kahit COVID-19-positive ang isang nanay, maaari siyang magpatuloy sa pagbe-breast feed at kailangan lang laging may suot na maayos na face mask ang nanay at madalas ang paghuhugas ng kamay.

Sa mga bakunang available sa bansa, tanging Gamaleya Sputnik lang ang brand na hindi inirerekomenda sa mga buntis.

Paliwanag ng mga OB-GYN, dalawang magkaibang strain kasi ang nasa una at ikalawang dose ng Sputnik at wala pang sapat na pag-aaral ang nagpapakita kung ligtas pa ito para sa mga buntis.

-- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News