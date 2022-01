Mga ilegal na droga na sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite, Enero 20, 2022. ABS-CBN News

CAVITE — Sinira ngayong Huwebes ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang P5.36 bilyong halaga ng ilegal na droga na nasabat nito noong mga nagdaang taon.

Isinailalim sa thermal decomposition sa pasilidad ng Integrated Waste Management, Inc. sa Trece Martires City ang nasa higit 1 milyong kilo ng mga ipinagbabawal na gamot, tulad ng shabu at mga kemikal sa paggawa nito, marijuana, cocaine, ecstasy, mga expired na gamot at iba pa.

Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, kabilang sa mga sinira ay 779,521 gramo ng shabu, kung saan pinakamalaki ang nakumpiska sa Subic, Zambales at Imus, Cavite.

“I have personal knowledge kung paano po ito nakuha because most of them ay ginawa natin noong 2020, 2021 na kung saan nakakuha tayo ng about 1.7 tons of shabu,” ani Villanueva.

Aminado ang opisyal na apektado ng pandemya ang mga operasyon ng PDEA dahil sa limitadong operasyon ng mga korte.

“Ipinangako ko kay Presidente Duterte na, ‘Sir, ze-zero-hin namin ang inventory namin…’ Kaya sana nating gawin ito, at kakayanin pa rin natin for the next 5 months. However, dahil nga dito kay COVID na ito, talagang nahihirapan tayo dahil most of the time last year ay sarado po ang ating mga korte, at natitigilan po tayo na magkaroon ng ocular inspection,” ani Villanueva.

Limang buwan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, na dating nangakong tatapusin ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan, sinabi ni Villanueva na may 11,000 pang barangay sa buong bansa ang hindi cleared sa droga.

