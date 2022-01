Davao region nakapagtala ng record-high daily COVID cases

Watch more on iWantTFC

Naitala nitong Miyerkoles sa Davao region ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Pumalo sa 1,428 ang bilang ng mga nadagdag na kaso, at halos 5,000 naman ang active COVID-19 cases, ayon sa regional Department of Health.

Karamihan sa mga bagong kaso ay galing sa Davao City, na 1,197.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni Davao City Task Force Spokesperson Dr. Michelle Schlosser na ito ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa lungsod.

Nao-overwhelm na aniya ang Southern Philippines Medical Center kaya nakikipag-ugnayan na sila sa mga pribadong ospital para sa mga COVID-19 patient.

"All the rest of other private hospitals here in Davao, we are reactivating, we are working on reactivating the bed capacity of the hospitals," ani Schlosser.

"Admittedly, madami rin talagang na-i-infect na frontliners, particularly sa COVID-admitting hospitals. That's very unfortunate but we are trying our best to compensate for that po," dagdag niya.

Muling inilagay sa "high risk status "ang Davao City dahil sa mataas na 2-week growth rate at average daily attack rate.

Ayon din kay Schlosser, pumalo sa 40.48 porsiyento ang positivity rate ng lungsod noong Huwebes.

Ang positivity rate ang bilang ng mga positibo sa COVID-19 kompara sa mga nagpapa-test. Nasa 5 porsiyento ang benchmark ng World Health Organization para masabing kontrolado ang COVID situation ng isang lugar.

Ayon pa sa regional DOH, naka-detect din sila ng 5 bagong kaso ng omicron variant sa rehiyon pero pawang nakarekober na ang mga ito.

Samantala, inanunsiyo naman ni Davao de Oro Governor Jayvee Tyron Uy na nagpositibo siya sa COVID-19.

Maga-isolate umano si Uy nang 7 hanggang 10 araw, depende sa rekomendasyon ng doktor, pero tiniyak niyang tuloy ang kaniyang pagtatrabaho.

— May ulat ni Hernel Tocmo