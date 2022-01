Watch more on iWantTFC

Nakitaan ng bahagyang pagbaba ang bilang ng COVID-19 cases ng National Capital Region (NCR), ayon sa OCTA Research Group.

Sa datos ng Department of Health (DOH), nakapagtala ang NCR ng 8,376 bagong kaso ng COVID-19 noong Miyerkoles.

Ayon sa OCTA, ang huling beses na mas mababa sa 10,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon ay noon pang Enero 5 o iyong panahong pataas pa lang ang trend ng bilang ng mga bagong kaso.

May pagkakahalintulad ang nangyayari sa NCR sa nangyayari sa South Africa, na matapos ang mabilis ng pagtaas ng kaso ay bumaba rin ito.

"Sa ngayon mukhang solid na 'yong trend na may trajectory na na bumbaba. Unang nakita natin 'yan sa City of Manila. Kasi siya 'yong unang nagkaroon ng pataas at ngayon siya 'yong nangungunang pababa rin," ani OCTA fellow Dr. Guido David.

"Kaya sinasabi natin baka magpe-peak siya (cases) kalagitnaan ng January," dagdag ni David.

Matapos sumirit ang kaso ng COVID-19 sa South Africa dahil sa omicron variant noong Disyembre, ngayo'y may average na 4,000 kaso ng COVID-19 ang kanilang naitatala kada araw, malayo sa lagpas 20,000 average cases noon.

Nakikita na ring bumababa ang epidemic curve sa United Kingdom.

Sa pagbabantay ng OCTA sa datos, nakitang bumaba na ang reproduction number ng NCR sa 1.76 mula 6. Bumaba rin ang weekly growth rate nang 10 porsiyento.

Pero nauna nang sinabi ng Department of Health na kailangan pang obserbahan ang datos nang 1 hanggang 2 linggo para mas maging sigurado kung talagang bumababa na ang kaso ng COVID-19.

Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, dahil sa mataas na porsiyento ng mga bakunado sa NCR at magkakasunod na araw na mas mababang datos ng COVID, kita ang pag-plateau ng bilang ng mga nagkakasakit.

"Nagsisimula na ang ebidensiya na nagkakaroon na ng plateauing and hopefully a downward trajectory or plummeting of the cases. But siyempre, mahirap magsalita nang tapos dahil kailangan ng patuloy na pag-iingat," ani Duque.

Kung bumubuti naman na ang datos sa NCR, nagsisimula namang tumaas ang mga kaso sa ibang rehiyon sa bansa, ayon sa OCTA.

Tingin ng OCTA'y mas bubuti ang lagay sa NCR pagsapit ng Pebrero.

"Baka nagpi-peak pa lang by February sa Cebu area and Mindanao. So hindi pa matatapos 'yong pandemic. Kumbaga hindi sabay 'yong wave natin eh. Nauna 'yong wave sa NCR tapos nagsisimula pa lang sa other parts pero hopefully by March, okay na," ani David.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 31,173 bagong kaso ng COVID-19.

Umabot na sa 3,324,478 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kung saan 275,364 ang active cases.