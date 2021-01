Public school teachers sa Tanauan, binigyan ng libreng laptop

TANAUAN CITY, Batangas - Nasa 1,600 na mga guro sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Tanauan sa Batangas ang nakatanggap ng libreng laptop mula sa lokal na pamahalaan.

Dalawampu't isang taon nang guro sa pampublikong eskuwelahan sa Tanauan City, Batangas ang 46-anyos na si Teacher Marizel Laig.

Sa lahat ng hamong hinarap sa pagtuturo, isa sa pinakamahirap ang blended learning set-up ngayong may pandemya.

"Kapag pumapasok po ako dito sa classroom ko talagang napapatulala po ako, kasi alam niyo po yung biglang nabago nga po nakakamiss po ang mga bata, yung adjustments po talaga," ani Laig na isang guro sa Tanauan South Central School.

Dagdag pa sa pinoproblema niya ang magagamit na laptop sa online class. Mag-isa niyang itinataguyod ang kaniyang tatlong anak dahil mahigit dalawang dekada na itong biyuda.

"Bilang isang single mom hindi ko po kayang i-avail po, kung ako naman po ay mangungutang isa pa pong dagdag na isipin ko para bayaran ko pa po," aniya.

Nasolusyunan ang problema ni Laig at ng nasa 1,600 na guro sa mga pampublikong paaralan sa lungsod matapos silang bigyan ng lokal na pamahalaan ng bagong laptop, external hard drive at headset.

Ayon kay Mayor Angeline Halili, inilaan niya sa pagbili ng mga laptop ang special education fund ng lungsod.

“Napakalaking tulong ng mga laptops sa mga teachers, kasi sa lahat ng kanilang mga gawain, is nag-dedepende sa technology, hindi naman nangangailangan ng laptops ay yung may online class, kasi lahat ng teachers ay gumagamit ng laptops," ani Rhina Ilagan ng Office of the Assistant School Division Superintendent sa Tanauan City.

Labis rin ang pasasalamat ng gurong si Ethel Vivas.

"Thankful naman ako kay Lord, kay Mayor Halili at sa SDS dahil sa pag-avail nila ng aming laptop," aniya.

Para naman sa Presidente ng samahan ng mga guro, nagbigay kumpiyansa ito sa kanilang lalo na at marami rin silang natatanggap na negatibong komento.

VICENTE AMBALONG JR.

TEACHER III, MALAKING PULO NATIONAL H.S.

“Personally bilang guro, minsan nararamdaman ko ang kirot sa puso kasi 'di po alam ng karamihan sa ating mamamayan ang nararansan naming mga guro sa panahon ng pandemiya, hindi po kami sinasabing frontliners dahil hindi po kami doctor, pero ginagawa po namin ang aming makakaya para sa kinabukasan ng aming mag-aaral," ani Vicente Ambalong Jr., guro sa Malaking Pulo National High School.

Inaasahang namang mas magiging komportable para sa mga guro at mga estudyante ng Tanauan City ang pagtuturo kapag nailunsad na ang libreng wifi sa lungsod.

- ulat ni Andrew Bernardo

