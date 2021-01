Pinoy frontliner sa Italy, nagbahagi ng karanasan matapos mabakunahan kontra COVID-19

MAYNILA - Ibinahagi ng isang Pilipinong nagsisilbi bilang frontliner sa Italy ang kaniyang karanasan matapos maturukan ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Quintin Cavite Jr., back to normal na ulit siya matapos maturukan ng unang dose ng Pfizer vaccine.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Cavite na kinailangan muna nilang magpakonsulta sa kanilang mga doktor bago mabakunahan.

“Bago bakunahan, kinokonsulta muna namin 'yung aming family doctor kung merong contraindications. Tapos kung meron pong signal 'yung family doctor, we proceed,” sabi ni Cavite.

Nakatakdang bakunahan ng pangalawang dose si Cavite sa Enero 22.

“Obligatory dito na lahat ng mamamayan ay may family doctor at alam ng family doctors 'yung aming health history,” sabi niya.

First responder bilang driver ng ambulansiya si Cavite sa Tuscany, Italy at sila ang may unang contact sa mga pasyente bago dalhin sa ospital kaya tinurukan sila ng bakuna.

May 23 taon na rin nakabase sa Italy si Cavite na mula sa Naga City.

Kuwento niya, normal lang naman ang naramdaman niya matapos maturukan gaya ng parang mabigat ang braso kung saan tinurukan. Nawala rin aniya ito matapos ang ilang oras.

Wala rin aniya siyang naramdamang sakit ng ulo, hindi rin nagsusuka at hindi rin siya nilagnat.

“Inoobserbahan namin ang aming mga sarili kapag may nararamdaman kaming kakaiba inirereport namin ito sa aming doktor,” sabi niya.

Naglikha rin umano ng panic ang balitang mga namatay na matatanda sa Norway matapos maturukan ng Pfizer, pero naging maliwanag naman ang isyu matapos na lumabas ang analysis ng mga health expert.

Inaasahan umanong matuturukan ang buong populasyon ng Italy bago matapos ang taong ito.