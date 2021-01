Mga tatawid sa Visayas, Mindanao mula Matnog Port pinayuhang ipagpaliban ang biyahe

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinayuhan ang mga tatawid ng Visayas at Mindanao mula Matnog Port sa Sorsorgon na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe dahil sa mahabang pila dulot ng masamang panahon, ayon sa isang opisyal nitong Miyerkoles.

Umiiral ang hanging amihan at ang tail-end of frontal system na nagdudulot ng matataas na alon at malalakas na hangin, ayon sa PAGASA. Mayroon ding low pressure area na namataan sa silangan ng Romblon na maaaring malusaw sa loob ng 24 oras, dagdag nito.

Dahil dito karamihan sa mga biyahe nitong Enero ay naantala, ayon kay Achilles Galindes, acting manager Philippine Ports Authority-Matnog.

Pinayuhan niya ang publiko na i-monitor ang lagay ng panahon bago bumiyahe.

"Kung pupuwede wag na muna tayong tumuloy kasi sa ngayon o talagang mahaba pa ang pila. Bukod po sa Matnog, meron tayong holding area sa boundary ni Sorsogon at Albay para hindi naman po ma-overwhelm," ani Galindes sa Teleradyo.

"Pag ganito pong panahon, itong San Bernardino Strait, ang bahagi ng dagat o tubig dito na nagseseparate sa Luzon at Visayas ay talaga pong napaka-tuburlent, matataas ang alon."

Bumaba na sa 150 ang bilang ng truck na nakapila sa Matnog Port mula 500 noong kasagsagan ng pagkansela ng biyahe, dagdag niya.