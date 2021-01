Mga posibleng cold chain facility para sa COVID-19 vaccine ininspeksiyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ininspeksiyon na ng mga opisyal ng gobyerno ang mga cold chain facility na kinokonsiderang gamiting imbakan ng mga bakuna.

Unang ininspeksiyon nina vaccine czar Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque III ang cold storage facility ng Unilab Inc. sa Biñan, Laguna.

Kaya ng pasilidad na mag-imbak ng nasa 15 milyong dose ng COVID-19 vaccine sa temperaturang 2 hanggang 8 degrees celsius. Puwede itong gamitin para sa mga bakuna ng AstraZeneca, Sinovac, NovoVax, at Johnson and Johnson.

"Kaya ho natin ipadala 'yan sa ano mang lugar sa Pilipinas. We will maintain the cold chain hanggang makaabot sa vaccination site," ani Jose Maria Ochave Sr., Vice President for Social Partnerships ng Unilab.

Mas malamig o "ultra cold" ang kailangang storage facility para sa mga bakuna ng Pfizer na nasa -70 degrees ang requirement.

Nasa -20 degrees naman ang requirement para sa Moderna.

May angkop na cold storage facility para rito at sa iba pang COVID-19 vaccine sa portfolio ng gobyerno gaya ng Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa City at ang Zuellig Pharma corporation sa Parañaque City na ininspeksiyon din ng mga opisyal.

Kaya ng Zuellig na mag-imbak ng hanggang higit 6 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa ultra-cold freezers nito.

Aabot sa 40 milyong doses ang kayang ilagay sa walk-in freezers, at 629 million doses naman sa cold room.

May temperature monitoring system ang mga pasilidad na nag-a-alarm kapag bumababa ang temperatura.

Kumpiyansa rin ang gobyerno na may sapat na cold chain facility ang bansa pagdating sa bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

"What we have seen suggests very strongly, that there is adequacy of cold storage facilities across 3 different temperature ranges. End-to-end supply chain is adequate, as far as our assessment today is concerned," ani Duque.

Ayon kay Galvez, hindi hihigit sa $2.50 (P120) kada dose ng bakuna ang nakahandang gastusin ng gobyerno pagdating sa cold chain facility.

Nananatili ring tikom ang bibig ni Galvez pagdating sa halaga ng mga bakuna.

Nakatakda siyang makipag-usap kina Senate President Vicente Sotto III at sa mga senador na sina Panfilo Lacson at Bato Dela Rosa kaugnay ng detalye ng negosasyon sa pagitan ng gobyerno at vaccine manufacturers.

"Ie-explain ko sa kanila kung paano ang negotiations without violating 'yung tinatawag na non-disclosure agreement," ani Galvez.

Pumalag naman sina Sotto at Lacson sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sinabihan ni Panguong Rodrigo Duterte si Gallvez na mag-walk out sa hearing kapag naging abusado na ang pagtatanong sa pagdinig sa Senado.

Giit ni Sotto, wala namang nambulyaw na senador sa resource person.

"I wonder if Secretary Roque watched the hearing for 9 hours. Tell me when, what time and who was war-like or even was shouting to any of the resource persons." ani Sotto.

Dagdag ni Lacson, kung totoo ang pahayag ni Roque ay hindi ito nakakatulong sa sitwasyon.

"Making public such an instruction, if true, is totally unnecessary and does not help the situation as it already is right now," ani Lacson.

Umiwas na rin si Galvez na kumpirmahin ang pahayag ni Duterte. Pero tiniyak niyang dadalo siya sa pagdinig sa Biyernes.

Inaasahang bago matapos ang Enero ay makakapili na ang gobyerno ng gagamiting cold storage facility para sa mga bakuna kontra COVID-19.

Pagkatapos nito ay magkakaroon ng logistical dry run para alamin kung gaano katagal ang aabutin ng transportasyon mula pagdating ng bakuna sa mga seaport at airport patungo sa mga pasilidad hanggang sa mga lokal na pamahalaan.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News