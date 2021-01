Mga pharmacist, midwife, guro maaaring hingan ng tulong sa vaccine drive

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tinitingnan ngayon ng Department of Health kung maaaring sanayin ang mga pharmacist, at mga midwife sa pagtuturok bilang paghahanda sa coronavirus disease (COVID-19) vaccination program.

Ayon sa Philippine Pharmacists Association (PPA), kinakausap na sila ng pamahalaan para makatulong sa pagbabakuna oras na dumating ang mga COVID-19 vaccine.

Pinapayagan sa Philippine Pharmacy Act na magbakuna ang mga pharmacist basta may pagsasanay.

Tingin ng grupo, malaki ang kanilang maitutulong lalo’t may nasimulan na silang training bago pa ang COVID-19 pandemic.

"Kasi nasa strategic position na eh ang mga pharmacist in the community 'no? So makikita mo maraming botika, and then we are the easier access," ani Gilda Sebua-Saljay, pangulo ng PPA.

Ayon sa DOH, sila ang magbibigay ng sertipikasyon sa mga pharmacist na magbabakuna.

Kukuhanin din ang serbisyo ng mga midwife sa mga pampubliko at pribadong ospital, habang may rekomendasyon ding hingan ng tulong pati ang mga guro pero para sa ibang larangan, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Sa mga teachers, hindi sila magtuturok. Sila ay makakasama sa mobilization teams for information dissemination. Wala pa rin namang final na kasama ang mga guro," dagdag ni Vergeire.

Handa naman daw ang Integrated Midwives Association na makipagtulungan dahil dati na silang nagtuturok ng bakuna para sa hepatitis, polio, measles, at iba pa. Pero aminado silang may agam-agam sila pagdating sa pagpapabakuna.

"Ready kami mag-respond kung, kung safe ang vaccine, marinig natin na walang adverse reaction, and then mayroon kaming proper training, kailangan may long preparation,"ayon kay Corazon Paras, pinuno ng grupo.

Ang Alliance of Concerned Teachers (ACT) naman ay umalma sa planong isama ang mga guro sa vaccination drive.

Ani ACT Rep. France Castro, bagama’t mahalaga raw ang magiging partisipasyon ng mga guro para maunawaan ng publiko ang kahalagahan ng bakuna, maraming bagay ang dapat isaalang-alang gaya ng medical history, kondisyon at kaluusugan ng babakunahan na tanging eksperto pa rin ang nakakaintindi at makakapagpaliwanag.

Tingin ng ACT na dapat mag-hire ng mga eksperto gaya ng mga nurse para sa naturang trabaho.

Sa pagdinig naman sa Senado, lumabas na nasa 600,000 lang ang healthcare worker sa bansa, kaya hirit ni Sen. Richard Gordon na bigyan ng pagsasanay sa pagbabakuna ang mga dentista, veterinarian, medical technologist at mga non-medical practitioner para makamit ang herd immunity.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News