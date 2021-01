Makabayan bloc naghain ng resolusyon para tutulan ang pagputol sa UP-DND Accord

MAYNILA — Naghain ng resolusyon nitong Miyerkoles ang Makabayan bloc sa House of Representatives para kondenahin ang maka-isang panig na pagputol ng Department of National Defense (DND) sa kasunduan nito kasama ng University of the Philippines (UP) na nagbabawal sa walang pahintulot na pagpasok ng militar at pulisya sa loob ng mga campus ng unibersidad.

Ayon kay Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago, layunin ng resolusyon na ipahayag ang pagtindig ng Kamara de Representates sa academic freedom at matiyak na ligtas na lugar ang mga eskuwelahan para sa pagpapalitan ng kuro-kuro at pagpapahayag ng saloobin.

“With this, we hope to send a strong message that legislators of the House of Representatives and as representatives of the people are standing up for the defense of academic freedom and ensuring that schools are safe spaces for safe exchange of ideas and opinions all for the service of the people and the nation,” ani Elago sa isang online press conference.

Naninindigan ang iba pang miyembro ng Makabayan bloc, na karamihan ay mga graduate rin ng UP, na hindi puwedeng basta na lang putulin ng DND ang kasunduan sa state university.

Sabi naman ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate, may umiiral na Administrative Code of 1987 kung saan dapat magkaroon muna ng mediation o arbitration sa hindi pagkakasundo ng mga sangay ng pamahalaan at institusyon na pag-aari ng gobyerno, sa pamamagitan ng kalihim ng Department of Justice (DOJ) na siyang tatayo bilang tagapamagitan.

“It’s a mutually-binding agreement negotiated by both parties and, in fact, even in the Administrative Code of the Philippines,” ani Zarate.

“Kung mayroon talang dispute at naniniwala ang DND na wala nang batayan ang agreement na ito then they have to submit to some forms of mediation or arbitration under the Administrative Code at ang mayroong papel dito sa usapin na ito ay ang Secretary of Justice,” aniya.

Bagama't ayaw na raw ni Defense Sec. Delfin Lorenzana sa UP-DND Accord, naniniwala rin ang mambabatas na hindi pa rin epektibong putol na ang kasunduan nang walang pahayag ang DOJ.

Rason aniya ito para pagbawalan pa rin ang pagpasok ng mga pulis at sundalo sa eskuwelahan nang walang pahintulot ng UP.

“Ang paniwala po namin, kahit mayroon nang statement si Secretary Lorenzana, na abrogated na, wala na ‘ayaw na namin ‘yung agreement na iyan, ay they cannot just do their things without a definitive statement from the DOJ,” sabi ni Zarate.

“It’s a mutually-binding agreement at hindi puwedeng maka-isang panig lang o isang partido lang ang puwede magsabi na wala na itong silbi at binabasura na.”

Umaasa ang Makabayan bloc na mabilis na maipapasa sa Kamara ang kanilang resolusyon.

Pinirmahan ang DND-UP Accord noong 1989, sa pagitan ng dating presidente ng UP na si Jose Abueva at si dating Defense Secretary Fidel Ramos. Dito nakasaad ang mga panuntunan ng mga military at police operation sa loob ng unibersidad.

— Michael Delizo, ABS-CBN News